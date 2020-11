Skoda gaat de Volkswagen Passat vermoorden - Autoblog.nl

De aankomende Volkswagen Passat komt, met één versie die eruit geschopt wordt, met dank aan Skoda. Ook de Arteon gaat een sombere toekomst tegemoet.

Men denkt wel eens dat de rollen binnen VAG een beetje omgedraaid zijn. Het was altijd simpel: Volkswagen is de betaalbare auto, Audi zit daar als ‘premiummerk’ boven. Nu de prijzen bij Audi omwille van concurrentie de spuigaten uitlopen, kan Volkswagen inspringen als een soort Jan Modaal Extra-merk. Een vleugje Audi her en der voor hoger gepositioneerde auto’s, wat het nodige doet met de prijzen.

Skoda

Vervolgens is Volkswagen niet echt meer de auto voor het volk: voor een goed aangeklede Golf of Passat moet je dieper in de buidel tasten dan voorheen. De rol van een betaalbaar alternatief lijkt Skoda op zich te nemen. Als een Passat net buiten bereik is, is een Superb een prima alternatief.

Kannibalisme

Dat werkt min of meer averechts. De eerste generatie Superb was een Passat met een ander neusje, maar vanaf de tweede generatie werd de auto wat meer Simply Clever. Vooral het ruimteaanbod werd de kracht van de Superb. De derde generatie zet die lijn door. Klinkt leuk, maar onder het mom kannibalisme gaat dit de Passat de kop kosten.

Hommeles

Nou was het al een beetje onzeker hoe het zou gaan met de fabrieken van VW. Ze wilden in eerste instantie een fabriek in Turkije, maar door de spanningen met Syrië werd dat net even te zwaar beladen. De oplossing is de fabriek in Bratislava, waar ook plannen zijn om de Superb heen te verhuizen. Dit vergt een investering van 1 miljard euro in de fabriek. De relletjes op politiek gebied zijn daar mee opgelost, maar nu zijn er dus relletjes binnen de merken van VAG zelf.

Passat exit

Volgens bronnen die zich meldden bij Automotive News Europe mag de Volkswagen Passat sedan eruit. De reden daarvoor is dus Skoda. De Superb is niet meer het goedkopere alternatief maar gewoon een betere auto, door betere binnenruimte en het is een liftback. Men kiest sneller voor de Skoda en de Passat blijkt niet genoeg zoden aan de dijk te zetten om die keuze te beïnvloeden. Tegen 2023, wanneer de Passat (NMS) in de VS eruit gaat, zouden we ook wel eens het einde van de Passat tegemoet kunnen lopen.

Variant blijft!

En dat alles terwijl we rond augustus nog zo zeker waren dat de Passat zou blijven. Gelukkig hadden we toen deels gelijk. De Volkswagen Passat Variant heeft namelijk weinig last van kannibalisme. Dat is namelijk één van de ruimste keuzes in zijn segment en je hebt weinig last van tekorten als je die kiest boven een Superb Combi. De Passat B9 wordt dus een ding, maar in Europa waarschijnlijk enkel als Variant.

En de Arteon…?

Om even als voorbeeld te pakken dat men vaak zegt dat er een ‘Audi RS6 Sedan moet komen!’, terwijl die er stiekem al is in de vorm van de RS7. Datzelfde zou je kunnen zeggen bij VW: als je dan een ‘Passat Sedan’ wil, kun je een Arteon nemen. Dat is tevens een liftback, dus dan los je dat probleem ook gelijk op. Helaas noemt ANE ook een nieuw plan van VW waar de EV- en SUV-hypes de koers van het gamma moeten bepalen. Er gaat flink gesneden worden in het aanbod en naast de Volkswagen Passat sedan gaat ook de Arteon – zowel de liftback als de Shooting Brake – eruit. Die zal het maar één generatie volgehouden hebben en gebrek aan fans had de auto niet. Helaas blijkt maar weer dat een mooie auto niet altijd kopers kan overtuigen.

Nog even een laatste gedag zeggen dus aan de Passat sedan, voordat hij eruit gaat. Dan maar uitwijken naar een Superb, dan heb je min of meer een veel betere versie van de Passat.