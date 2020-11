Minister wil meer geld of bouwt geen nieuwe wegen meer - Autoblog.nl

Er gaat nu al miljarden naar de bouw en onderhoud van wegen en infrastructuur, maar als dit niet meer wordt, bouwt de minister niks meer.

Ieder jaar krijgt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat miljarden euro’s om nieuwe infrastructuur te bouwen en bestaande (spoor)wegen en tunnels te onderhouden. Vandaag is bekend geworden welke wegen ze daarmee willen gaan bouwen. Het beeld van vandaag is echter een beetje negatief. Het ministerie blijft wel bouwen, maar heeft daar minder geld voor. Zo kosten bestaande projecten meer geld dan verwacht.

Er is alleen een ander probleem, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen vandaag bij de BNR Nationale Autoshow. En dat probleem heeft alles te maken met de Tweede Wereldoorlog. In de periode daarna zijn er namelijk allerlei tunnels, bruggen, viaducten en wegen gebouwd. En die komen nu allemaal in aanmerking voor onderhoud en renovatie, zegt Van Nieuwenhuizen. “Daar is heel veel geld voor nodig, structureel hebben we een tekort van 1 tot 1,5 miljard euro.”

Dit klinkt misschien een beetje vreemd; die bruggen en wegen liggen er immers al jaren. Dus je weet al jaren dat dit er aan zit te komen, dus had je je er al jaren op voor kunnen bereiden, toch? Daar is Van Nieuwenhuizen het niet helemaal mee eens. Zo is het sinds de oorlog steeds drukker op de weg geworden en is het vrachtverkeer zwaarder. “Daar zit soms wel een factor vier aan verschil tussen, in vergelijking met wanneer die bruggen werden geplaatst.” Dat betekent dat die infrastructuur onverwachts meer onderhoud en renovatie nodig heeft, zegt Van Nieuwenhuizen.

Op dit moment halen ze tekorten weg door geld wat voor de komende jaren ingepland was, naar voren te halen. Tegelijkertijd kunnen nieuwe projecten nu niet doorgaan, vanwege de stikstofproblematiek. Dus wordt dat geld nu geïnvesteerd in de onderhoud en renovatie. Zo hou je de grond-, weg- en waterbouw ook bezig, zegt de minister.

“Maar dat onderhoud wordt in de komende jaren steeds meer. Dus het volgende kabinet moet écht meer geld uittrekken voor infrastructuur, anders gaat alles naar onderhoud en gaat er niks naar nieuwe infrastructuur.” Met andere woorden, als er niet meer geld naar haar ministerie gaat, bouwt de minister binnenkort geen nieuwe wegen meer bij.

De vraag voor extra geld voor nieuwe wegen en onderhoud klinkt misschien een beetje raar. Door corona rijden we immers allemaal een stuk minder, dus is er minder wegdek nodig, niet? Daarnaast hoor je bedrijven die zeggen in de toekomst meer te willen doen met thuiswerken, ook na corona. Hebben we in zo’n toekomst wel extra wegen nodig?

Ja, zegt Van Veldhoven. Hoewel ze ook denkt (en hoopt) dat mensen straks meer thuiswerken dan voorheen, verwacht ze niet dat het op dezelfde schaal als nu zal zijn. “Daarnaast heb je te maken met een stevige bevolkingsgroei en online winkels die steeds meer pakketjes rondsturen.” Tot slot is er maar de vraag of mensen die nu een tweedehandsauto hebben gekocht om niet meer met het ov te hoeven reizen, straks weer in de trein, bus en metro stappen. “Er zijn dus zoveel redenen voor waarom mobiliteit gaat toenemen, dat je ziet dat die plannen keihard nodig zijn.”

Hoeveel geld ze concreet extra wil? Sowieso om dat structurele tekort van 1 tot 1,5 miljard euro te kunnen oplossen. “Plus daar nog iets bij.” Volgens berekeningen van de Mobiliteitsalliantie zou er jaarlijks drie miljard euro extra nodig zijn. “Die berekeningen zien er heel goed uit…”, zegt de minister.

