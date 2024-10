Skoda Kodiaq RS: de droom van de Nederlandse huisvader?

De Skoda Kodiaq RS is terug.

Voor de huisvaders die drie of meer kinderen op de wereld hebben gezet is de Skoda Kodiaq een uitstekende keuze. Je hebt zeeën van ruimte en optioneel ook een derde zitrij. Maar een spannende auto is het natuurlijk niet.

Voor degenen die toch wat meer levensvreugde zoeken introduceerde Skoda in 2018 de Kodiaq RS. Dit was een extra snelle Kodiaq, al was het nog steeds geen spectaculaire auto. Het was namelijk een diesel met 240 pk. Met de facelift kreeg de auto alsnog een benzinemotor, maar die had slechts 5 pk meer vermogen en minder koppel.

Nieuwe Kodiaq RS

Nu is er echter een gloednieuwe Kodiaq RS. Wat heeft deze te bieden? Onder de kap ligt wederom een 2.0 TSI, maar die heeft er nu 20 pk bijgekregen. Het vermogen komt daarmee uit op 265 pk en het koppel bedraagt 400 N. Nog steeds niet echt cijfers waar we steil van achterover slaan, dus het is de vraag of deze auto nu echt een speciale badge verdient.

Enfin, de Kodiaq RS heeft altijd vierwielaandrijving en een 7-traps DSG. Daarmee zit de auto in 6,3 seconden op de 100 km/u. Ter verhoging van de feestvreugde is er ‘Dynamic Sound Boost’, oftewel nepgeluid over de speakers.

Uiterlijk

Qua uiterlijk zijn er ook nog wat verschillen, zodat je aan de buurman kunt laten zien dat je een dikke RS hebt. De Kodiaq RS heeft een afwijkende voor- en achterbumper, dikke uitlaten, 20 inch velgen en rode remklauwen. Als je de zevenzits versie bestelt krijg je zelfs extra grote remklauwen aan de voorkant.

Het interieur is ook nog wat sportiever aangekleed, met rode stiksels, een iets ander stuurtje en sportstoelen. Voor de meest sportieve stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen moet je wel het optionele RS Suite Design Selection-pakket bestellen.

Ook voor ons?

De huisvaders die zitten te popelen om zo’n vlotte Kodiaq te bestellen moeten we helaas teleurstellen: het lijkt er niet op dat deze auto naar Nederland komt. Hier zul je genoegen moeten nemen met de 204 pk sterke PHEV als topversie.

De rijtest met de normale Kodiaq kun je hieronder bekijken: