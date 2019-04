Skoda Kodiaq RS: rijtest en video

Is een mastodont als de Skoda Kodiaq leuk te maken met een dik blok en wat andere aanpassingen?

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

De Skoda Kodiaq. Het is een mobiliteitsoplossing die zijn weerga niet kent. Vanaf €32.690 euro zet je een lel van een SUV op je Vinex-oprit. Voor een paar honderd euro meer heb je een derde zitrij zodat je zeven mensen kunt vervoeren. Je zit hoog. Je hebt een kofferbak waarin je kan verdwalen. Het rijdt allemaal best prima, ook nog (rijtest). Maar spannend? Als ik zou zeggen ‘niet echt’ dan zou ik nog naar boven afronden.



Daar is allemaal niks mis mee. Sterker nog, het is voor veel mensen precies wat ze zoeken. Maar we worden er als autoliefhebber niet warm of koud van en het is niet direct de auto waarvan we dachten ‘Daar is een sport-uitvoering van nodig!’ als we eerlijk zijn. Toch deed Skoda het gewoon. Ze lieten Sabine Schmitz een ronderecord rijden voor zevenzits SUV’s op de Nürburgring (als we de Range Rover Sport even vergeten voor het gemak) en niet veel later werd het ding officieel aangekondigd.



Waar hebben we mee te maken? De Skoda Kodiaq RS heeft een 2.0 liter viercilinder diesel aan boord die goed is voor 240 pk en 500 Nm koppel. Nee, daar zitten geen typefouten in, dat zijn inderdaad op het eerste gezicht geen enorm sportieve cijfers voor een grote auto als deze. Een sprint naar 100 in zeven tellen en een topsnelheid van 220 kilometer per uur zijn ook niet bepaald astronomische waarden. Eerlijk is eerlijk: ik heb me (waarschijnlijk samen met velen van jullie) oprecht afgevraagd waarom er in vredesnaam een RS-badge op de Kodiaq geplakt is. Maar het is gedaan. En het is aan ons om te testen of hij dat logo verdient.



Overigens, om meteen even iets op te helderen: het is een Skoda Kodiaq RS en niet een VRS, hoewel de logo’s die over de auto uitgestrooid zijn dat wel doen vermoeden. De ‘V’ in het logo is een toevoeging die is ontstaan omdat in het Verenigd Koninkrijk (u weet wel, dat eiland dat niet meer bij Europa wil horen) wat onenigheid ontstond tussen Ford en Skoda. Toen Skoda destijds een RS-logo op hun auto’s plakte werd Ford namelijk een beetje boos daar. En dus werd het uiteindelijk vRS, waarbij de ‘V’ staat voor ‘Victor’ en ‘RS’ voor Rally Sport. Het ‘V’-tje schijnt daarbij te verwijzen naar het omgekeerde dakje op de S van Škoda.



Maar goed, ter zake. Waaraan kunnen we de Kodiaq RS herkennen? Om te beginnen zijn er weinig uiterlijke verschillen. Er zit een iets andere lijn in de voorbumper in het zwarte gedeelte, ten opzichte van de Sportline. Ook zijn er zwarte accenten op de bumper, de buitenspiegels, dakrails en raamlijsten zijn zwart, en er zijn twee dikke uitlaatpijpen aan de achterzijde te vinden. Maar de meeste zwarte accenten zitten ook al in het Sportline pakket. Wel standaard: de 20 inch wielen, waar een standaard Sportline slechts 19 inch rockt. Toegegeven: de wielen zijn wel erg tof. Maar verder is er dus echt heel weinig verschil met een Skoda Kodiaq met Sportline aan de buitenkant.



Ook in het interieur is het zoeken naar verschillen met de Sportline: de sportstoelen zijn voorzien van een extra logootje en er zijn wat logo’s verspreid door de rest van het interieur. Verder zijn er eigenlijk geen echte verschillen te vinden. Kortom: als het je puur om uiterlijk vertoon gaat kun je een hoop geld besparen door gewoon een Sportline te bestellen. Waar moet deze Kodiaq RS het dan wel van hebben?



Tijd om ermee op pad te gaan. Toegegeven: de 2.0 TDI is een prima blok. Maar er moet ook wat massa in beweging gebracht worden. De Kodiaq weegt rijklaar 1913 kilogram. En dan lijkt 240 pk ineens toch niet zoveel. Verrassing: dat is het ook niet. De Kodiaq is in stadsverkeer best vlot. De DSG helpt dan goed om het gewicht en gebrek aan power te verbergen. Maar op de snelweg merk ik bij een inhaalactie dat ik niet zo vlot versnel van 100 naar 140 als ik had gehoopt. De RS-badge heeft me even voor de gek weten te houden en ik ga terug naar de rechterbaan om een achterop komende Audi de ruimte te geven.



Daarna probeer ik het nog een keer. Plankgas is echter niet veel meer dan het 80% gas dat ik tot nu toe gebruikt had. Begrijp me niet verkeerd: de Skoda Kodiaq RS is echt geen langzame auto. Maar de felblauwe verschijning met z’n zwarte accenten en dikke wielen belooft meer dan de techniek kan waarmaken. De Kodiaq RS is op de snelweg vlot, maar zeker niet snel te noemen. Het uiterlijk vertoon en de zogenaamde überholprestige matchen gewoon niet met de daadwerkelijk geleverde prestaties.



Gelukkig rijden we niet alleen maar snelweg met de Kodiaq RS. Voor het filmen van een rijtest is dat namelijk bijzonder onpraktisch, dus we gaan op zoek naar wat leukere wegen. Wegen waar de Kodiaq RS in principe te groot voor is, maar in Nederland hebben we nu eenmaal niet veel keus en op de Autoblog Straight zou de Kodiaq RS alleen maar tegenvallen. In de buurt van Amerongen gaan we de Lekdijk op en dan weet de RS ons toch te verrassen.



Bij het rijden met de reguliere Kodiaq viel destijds al op dat deze helemaal niet zo slecht reed. De besturing was typisch SUV, maar met name qua overhellen viel het allemaal erg mee. Met de rijmodi in de meest sportieve setting wordt het met de RS allemaal nog een stukje leuker. Zo lang je niet probeert om elke bocht dwars door te komen (wat sowieso onmogelijk is omdat het ESP vrijwel niets toelaat) kun je bijzonder leuk sturen met de Kodiaq RS. Natuurlijk, het is geen hot hatchback, maar het is wel een semi-hot SUV te noemen. De DSG-bak helpt bij dit sportieve gevoel en stiekem is het dan gewoon echt best grappig om de logge Kodiaq op deze manier de sporen te geven. De kunst is alleen om tevreden te zijn met pak ‘m beet 90% van het beschikbare. Als je naar de 100% gaat met je rechtervoet en de gripgrens, dan is de rek er gewoon uit.



En voor wie is de Kodiaq RS dan bedoeld? Lastig. Met 240 pk en zeven tellen tot de honderd is het geen machtig snelle auto. Met €61.490 euro als basisprijs is het ook een verrekte dure Skoda. Maar voor de gezinsman die ruimte heeft voor één auto, een auto die alles moet kunnen, die vierwielaandrijving moet hebben en die regelmatig meer dan vier passagiers aan boord heeft, maar die ook af en toe lol wil kunnen hebben op een dijkweggetje? Voor die persoon is er de Kodiaq RS. De vlotste zevenzitter voor het geld. Filmpje!