Ford-baas: ”Als we dit verliezen, is er geen Ford-toekomst”

Niet echt de woorden die je uit de mond van de CEO wilt horen.

Er kunnen hier twee zaken aan de hand zijn. 1: Ford is echt ontzettend bang voor de Chinese heerschappij van de auto-industrie. 2: Ford sorteert voor op Chinese samenwerkingen. Welk van de twee ook waar is, Ford-baas Jim Farley laat nu al voor de tweede maal horen hoe geweldig hij Chinese autofabrikanten vindt.

Eerder liet Farley weten dat hij zeer onder de indruk was van de Xiaomi SU7. Niet de Ultra, maar de gewone versie. De Ford-baas gebruikte de Chinese elektrische auto tenminste zes maanden lang als zijn daily driver. Hij vond de auto ”fantastisch” en wilde hem eigenlijk niet meer kwijt.

Farley doet het in zijn broek door China

Afgelopen weekend stak Farley nog maar eens de loftrompet af over de auto-industrie in China. Dat doet hij op het Aspen Ideas Festival. De Ford-CEO vertelt er dat hij afgelopen jaar al zes tot zeven keer in China is geweest en telkens overweldigd wordt. ”Het is het meest intimiderende dat ik ooit heb meegemaakt”, opent hij.

Volgens Farley is 70 procent van de EV’s over de hele wereld afkomstig uit China. ”Zij hebben veel betere technologie. Huawei en Xiaomi zitten in elke auto. Je stapt in en hoeft je telefoon niet te verbinden. Automatisch wordt je hele digitale leven gespiegeld in de auto”, zegt de baas van Ford.

Geen toekomst voor Ford?

Farley noemt zowel de kosten als de kwaliteit van Chinese auto’s veel beter dan wat we hier in het westen hebben. ”We hebben een wereldwijde concurrentie met China en dat gaat niet alleen om EV’s. Als we dit verliezen, dan hebben we geen Ford-toekomst”, denkt de topman.

Dat lijkt me wat voorbarig. Het merk eindigde Q2 met 612.095 verkopen op de teller, een stijging van 14,2 procent ten opzichte van vorig jaar. Hier in Nederland vonden 7.850 nieuwe Fords een thuis, waarvan bijna een op de drie een Kuga was. Dat zijn meer verkopen dan Tesla in het eerste halfjaar van 2025 heeft.

Bron: Business Insider