Porsche onthult de missing link in het 911-gamma

Deze ontbrak nog in de configurator.

Het is je vergeven als je niet weet welke versies van de 992.2 al wel en niet onthuld zijn. Daar zijn wij voor. We zullen het even op een rijtje zetten: op dit moment kun je kiezen uit de Carrera, Carrera T, Carrera S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS en de GT3. De Turbo, GT3 RS en GT2 RS hebben we natuurlijk nog te goed, maar er ontbrak nóg een versie: de 992.2 Carrera 4S. Die onthult Porsche vandaag. Spannend!

Het recept van de 4S is bekend: het is een Carrera S, maar dan met vierwielaandrijving. Dit is een auto waar veel klanten op zitten te wachten, want volgens Porsche is de verdeling tussen de Carrera S en de 4S ongeveer 50-50.

Met de facelift levert de Carrera S – en dus ook de 4S – 480 pk. Dat is een upgrade van 30 pk ten opzichte van de 992 Mk1. Met vierwielaandrijving verloopt de sprint van 0 naar 100 km/u wel een stukje vlotter: die neemt 3,3 seconden in beslag in plaats van 3,5 seconden. De topsnelheid van 308 km/u is gewoon hetzelfde.

De 992.2 Carrera 4S is wederom verkrijgbaar als coupé, cabrio én Targa. De Targa is momenteel alleen te bestellen als Targa 4 GTS, dus de 4S is een welkome ‘goedkopere’ aanvulling. De Targa heeft overigens wat te vieren dit jaar, want het is 60 jaar geleden dat de eerste Targa het levenslicht zag.

Net als de S is de 4S standaard al vrij rijk uitgerust, met zaken als Porsche Torque Vectoring Plus en een sportuitlaat. De Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar we kunnen wel een inschatting maken. Reken op een prijskaartje van €225.000 tot €230.000 voor de coupé, en nog meer voor de cabrio en de targa.

Goed, de 4S kunnen we dus afvinken. Nu de Carrera 4, Turbo, Turbo S, GT3 RS en GT3 RS nog! En dan is het weer tijd voor de nieuwe generatie 911 en beginnen we weer opnieuw. Zo houdt Porsche ons lekker bezig.