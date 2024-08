Nederlandse prijs Porsche 992 Turbo 50 Years: duurder dan GT3 RS!

De Porsche 992 Turbo 50 Years heeft een Nederlandse prijs!

Na de onthulling tijdens Monterey Car Week heeft de nieuwe Porsche 992 Turbo 50 Years zijn weg gevonden naar de configurator. Als je het nieuws hebt gemist, lees dan even het vorige artikel over deze feestneus op wielen. Korte samenvatting: het is een Turbo S (650 pk) met wat knipoogjes naar het verleden.

Porsche 992 Turbo 50 Years prijs

Het leukste is natuurlijk in de baas zijn tijd de Porsche 992 Turbo 50 Years samenstellen, dat is mogelijk want de Nederlandse prijs is bekend. De vanafprijs is €372.500. Ja, sorry maar ik blijf toch zeuren over die prijzen van het merk. Met wat opties ga je over de vierhonderdduizend euro. Voor een Porsche 911 die niet eens van de GT-afdeling komt. Sterker nog, de 911 GT3 RS heeft een lagere vanafprijs met 359.500 euro.

In de configurator heb ik die Nederlandse prijs van de Porsche 992 Turbo 50 Years nog een beetje opgekrikt. Voor mijn virtuele Turbo heb ik gekozen voor de PTS-kleur Signal Yellow en de 20/21 inch Sport Classic wielen in het zilver. De consumentenadviesprijs sloeg 429.105 euro aan. Yikes.

Het kan vast nog duurder, maar ik vond het wel goed zo. Toch wel weer een hoop geld voor een 911 Turbo S met wat stickertjes, een geinig motiefje voor de stoelen en een badge. Misschien toch maar een ‘gewone’ 911 Turbo S kopen en zelf opleuken. De Turbo S begint bij 329.800 euro.

Daarmee kunnen we de Porsche 992 Turbo 50 Years toevoegen aan de lange lijst met achterlijk dure 911’elfjes. Exemplaren die het eerder tot deze lijst wisten te schoppen zijn bijvoorbeeld de 911 Sport Classic, Dakar en de S/T.