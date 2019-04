ABT vergrijpt zich aan de Skoda Octavia RS

Geslaagd is het zeker.

In het verleden hebben we al vaker gezegd dat de RS-modellen van Skoda de benaming niet zozeer waardig zijn. Natuurlijk, ze zijn wel degelijk de overtreffende trap ten opzichte van de originelen, in werkelijkheid zijn ze iets te tam. Dit maakt ze echter wel perfect voor tuners om mee aan de slag te gaan. Enter, ABT.

De Duitse huistuner van producten van de Volkswagen Group heeft deze week een nieuw pakket geïntroduceerd voor de Skoda Octavia RS. Zowel voor de benzine- als de dieselversie komt het met redelijke updates op de proppen. De benzine, die normaal gesproken wordt aangedreven door een 245 pk sterke tweeliter TSI-motor, wordt opgepompt tot 290 pk en 410 Nm. Naast opwaarderingen voor de andere motoren uit het gamma, heeft ABT ook de krachtigste zelfontrander aangepakt. De 184 pk sterke diesel produceert na de behandeling van ABT 210 pk en dubbel zoveel koppel: 420 Nm.

Afgezien van de motorische upgrades heeft ABT de Octavia RS een beter onderstel gegeven. De tuner heeft o.a. nieuwe veren gemonteerd, die de wegligging verbeteren en de auto met ongeveer 3 centimeter verlagen, en een nieuwe anti-rollbar geplaatst. Nieuwe velgen in de maten 18- en 19″ geven de Octavia RS een smakelijker voorkomen, zeker als hij in die ontzettend lekkere blauwe kleur is gehuld.