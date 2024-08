Can-Am Canyon, de SUV onder de 3-wielers

Waarom is er nog geen Adventure 3-wieler? Dat dacht Can-Am ook dus nu is er de Canyon

Niet alleen bij de auto’s neemt het aantal crossovers en SUV’s de laatste jaren schrikbarende vormen aan. Ook in het motorsegment is de ‘SUV-enisering’ behoorlijk aan de hand. De goedverkopende BMW-GS modellen hebben er mede voor gezorgd dat bijna alle motormerken adventure/allroad/crossover modellen in het gamma heeft. De traditionele toermotorfiets verdwijnt. De enige die je daar nog op ziet rijden hebben een blauwe zwaailamp.

Maar in de niche van de driewielers kwamen we het tot op heden niet tegen. Nog geen Piaggio MP3 met terreinbanden dus. Maar bijvoorbeeld ook nog geen Can-Am die hoog op zijn poten staat. Maar Can-Am pakt dit nu aan met de introductie van de Canyon. De eerste all-road driewieler !?

Can-Am geeft aan dat er veel vraag vanuit de markt was. Waarschijnlijk komt dat vanuit de Noord-Amerikaanse markt, waar letterlijk meer ruimte is voor dergelijk speelgoed.

De Canyon komt in 2025 op de markt en ziet er inderdaad meer SUV uit dan de modellen die we al kennen van het Canadese merk. Hij heeft een grotere bodemvrijheid waardoor je natuurlijk nog harder over verkeersdrempels kunt. OF eventueel off road kunt rijden wanneer je dat onverhoopt van plan zou zijn. De 26 cm veerweg voor en 23,5 cm veerweg achter zorgen ervoor dat oneffenheden ook prima weggefilterd kunnen worden.

Zaken als Apple Carplay zijn beschikbaar. Je kunt je telefoon in een afgesloten vak stoppen onder het scherm en dan kan je via een 10,25 inch scherm de gebaande of de ongebaande paden opzoeken.

De Can-Am Canyon heeft een vloeistofgekoelde Rotax ACE 1330 CC-motorblok dat 115 pk levert. Hij heeft een halfautomatische transmissie met zes versnellingen en een erg welkome achteruitrijfunctie. Brembo-remmen met ABS zorgen voor de remmerij.

Maar belangrijker nog, de Canyon ziet er gewoon stoerder uit en de uitstraling is net zoals bij twee- of vierwielers ook belangrijk. Om de Canyon nog net iets stoerder te maken kun je hem ook nog uitrusten met een bullbar of koplampbeschermers (die ik overigens nog moet hebben voor de Panda 4×4, maar dat terzijde). Dat om het geheel nog iets meer off-road of overlanderig te maken.

Maar wie mag hier op rijden?

Nu hebben we eerder al een video gemaakt om je uit te leggen welke regels er gelden voor voertuigen als de 3-wielers van Can-Am. Je mag op een Can-Am Canyon (of de Can-Am Ryker of Spyder) rijden met een B rijbewijs. Als je dit maar wel hebt gehaald VOOR 19 januari 2013. Als je na die datum je autorijbewijs hebt ingekopt bij het CBR dan dien je ook nog een A rijbewijs te halen en wel eentje van het onbeperkte soort (rijbewijs A1 of A2 is niet voldoende)! Wat betekent dat effectief niemand onder de 22 jaar een Can-Am Spyder, Ryker of Canyon zou mogen besturen.

Wouter op een driewieler zien rijden? Dan hebben we de rijtest van de Can-Am Ryker! Of heb je wellicht liever een Piaggio MP3, ook daarvoor hebben we de regels op een rij gezet.

De prijs is overigens ook al bekend: vanaf € 33.399. Roep maar, leuk voor de man die alles al heeft, maar vooral ruimte in de garage of…?