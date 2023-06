Christian Horner wilde De Vries niet hebben

Stomme fout van Marko, want Christian Horner wilde De Vries niet bij AlphaTauri hebben. Terecht, zo zou blijken.

Nyck de Vries is een wonderlijk fenomeen in de Formule 1. Hij is Formule E-kampioen en Formule 2-kampioen. Vorig jaar pakte hij twee punten bij de GP van Italië. Diverse malen heeft hij ook vorig jaar een vrije training gedaan voor andere teams. Het is de meest ervaren rookie van dit jaar.

Het seizoen verloopt vooralsnog niet héél erg denderend. Het begin vrij brak, toen reed De Vries een paar keer zijn auto niet in de prak en nu zijn de races weer wat minder. Helmut Marko, de adviseur van Red Bull die de rijders onder zijn hoede neemt, is verantwoordelijk voor het aanstellen van Nyck.

Horner wil De Vries niet hebben bij AlphaTauri

Aan de Inside Line F1-podcast laat Marko weten dat hij een niet al te beste keuze heeft gemaakt door Nyck de Vries in AlphaTauri te zetten. Hij bevestigt namelijk dat Christian Horner destijds al liet weten geen fan te zijn van de Vries. Horner wilde dan ook niet dat Nyck voor AlphaTauri ging rijden.

De laatste keer was Nyck de Vries, denk ik. Het lijkt erop dat hij gelijk heeft gekregen. Uiteraard ging het om het team van AlphaTauri, niet Red Bull. Maar we zijn één familie en dus vroeg ik om zijn mening. Hij is geen fan van Nyck de Vries. Helmut Marko, is nog niet onder de indruk van Nyck de Vries.

Nu is het ook vrij logisch, na acht races heeft De Vries nog niets laten zien dat een indruk achter laat. Hij is trager dan zijn teammaat, haalt zelden een auto en verrast eigenlijk nooit. Natuurlijk, de AlphaTauri is echt een ongelooflijke perenkist, maar vergeet niet dat George Russell in (in verhouding) nog slechtere Williams destijds wel mooie dingen liet zien.

Zonder pardon

Helmut Marko staat erom bekend dat hij coureurs zonder pardon de laan uitstuurt. Andersom geldt het ook, coureurs kunnen ook ineens de kans krijgen om in de F1 te rijden of kunnen promoveren van het juniorenteam naar Red Bull.

De naam van Daniel Ricciardo gonst een tijdje, maar dat is alleen omdat hij derde rijder van Red Bull is. Wat dat betreft lijkt het ons logischer om Red Bull-protegé Liam Lawson een kans te geven. Ja, ook hij kan falen. Maar Lawson is aanzienlijk jonger. Dat biedt uiteindelijk meer perspectief.

