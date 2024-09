Duizenden banen op de tocht bij Volkswagen

Gaat Volkswagen de moeilijk beslissing maken en duizenden mensen ontslaan middels een ontslagronde?

Inmiddels ben je vast goed op de hoogte dat het alles behalve lekker gaat met de auto-industrie. De afgelopen jaren hebben fabrikanten miljarden geïnvesteerd in de ontwikkeling van elektrische auto’s. Helaas voor hen blijven de verkopen achter, waardoor ze broodnodige omzet en uiteindelijk winst missen. Doorgaan op deze manier is niet mogelijk.

Volkswagen ontslagronde

Vroeg of laat moeten stevige beslissingen worden genomen. Op dit moment is er geen indicatie dat we spontaan allemaal een nieuwe (elektrische) auto gaan kopen. Kortom, wat gaat er gebeuren? De Volkswagen Groep trok eerder deze maand al aan de bel en dat was al een voorbode dat er iets staat te gebeuren.

Het einde van een verdrag was het eerste teken dat er mogelijk een ontslagronde komt. Nu heeft Volkswagen in het Duitse blad Manager Magazin bekendgemaakt dat er 30.000 banen op de tocht staan. Er is nog geen keiharde beslissing genomen om inderdaad afscheid te nemen van al die medewerkers, maar kijk niet gek op als op de korte termijn dit toch wordt doorgezet.

Voor Volkswagen lijkt een reorganisatie noodzakelijk om gezond voort te blijven bestaan. Bij zo’n reorganisatie zijn gedwongen ontslagen onvermijdelijk. Er moet gesneden worden in kosten.

Volkswagen is de grootste werkgever van Duitsland, zo’n 130.000 mensen hebben er een baan. Dat zou betekenen dat VW na een reorganisatie doorgaat met ongeveer 100.000 man om de boel weer op de rit te krijgen.

De komende periode krijgen we hier vast meer over te horen. Het gaat natuurlijk niet zo makkelijk voor het concern als het klinkt. Denk aan protesterende medewerkers, vakbonden die er zich mee gaan bemoeien en waarschijnlijk wil de Duitse overheid ook wat zeggen. Dat laatste is niet ondenkbaar, gezien de grote economische impact van een concern als Volkswagen op de Duitse economie.