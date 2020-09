Vrouw doet stoer voor social media, valt uit de auto - Autoblog.nl

Een opmerkelijke gebeurtenis in het Verenigd Koninkrijk. Een vrouw wilde op bijzondere wijze indruk maken op sociale media vanuit de auto.

Als je vraagt aan een agent wat het beroep zo leuk maakt krijg je vaak te horen dat het werk heel divers is. De klassieke “Elke dag is anders”-zin komt dan naar voren. Agenten die dit hebben meegemaakt zullen inderdaad bij thuiskomst wat te vertellen hebben gehad.

In het Verenigd Koninkrijk is een vrouw uit een auto gevallen omdat ze iets wilde posten op sociale media. Ze deed dit niet veilig vanaf haar stoel met een gordel om, maar ze hing uit de auto met het raam open. Ondertussen maakte ze een video op Snapchat voor haar volgers. Wat leven we toch in een fantastische tijd.

Het ernstige is nog dat dit niet gebeurde in een woonwijk met 15 km/u, maar op de snelweg M25. Toen ze uit de auto viel kwam ze op de rijbaan terecht. Ze heeft er geen serieuze verwondingen aan overgehouden en dat is volgens de politie een wonder. Volgens de agenten had een dergelijk incident met al het verkeer op de snelweg haar fataal kunnen zijn.

Via Twitter deelde de Roads Policing Unit (RPU) van Surrey Police bovenstaande foto. De vrouw zat op de passagiersstoel met het raam compleet naar beneden en maakte zo een filmpje vanuit de auto voor sociale media.

Fotocredit: Roads Policing Unit (RPU) – Surrey Police – UK via Twitter