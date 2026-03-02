Slecht nieuws voor automobilisten: oorlog rond Iran kan pompprijs opjagen

Olietankers blijven liggen en dat kan gevolgen hebben voor de pompprijs

Het zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan: afgelopen weekend is de bom gebarsten in het Midden-Oosten. En vaak bij geopolitiek gezeik is er ook een vrij directe bijwerking voor automobilisten. Een van de belangrijkste energieroutes ter wereld staat onder druk, olietankers blijven liggen en handelaren beginnen nerveus naar hun spreadsheets te kijken. De olieprijs kruipt inmiddels omhoog en dat betekent meestal maar één ding: tanken wordt weer een stukje minder gezellig.

Olieprijs schiet omhoog

De olieprijs maakte vandaag een flinke sprong. De prijs van Brent-olie, de belangrijkste maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, steeg met ongeveer 13 procent tot ruim 82 dollar per vat. Afgelopen vrijdag lag die prijs nog gewoon rond de 73 dollar. Volgens analisten is het de grootste stijging in één dag in vier jaar. Auw.

Deze stijging volgt natuurlijk op de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en de groeiende onzekerheid rond de Straat van Hormuz. Mocht je het toch hebben gemist.

Straat van Hormuz: klein stukje zee, groot probleem

De Straat van Hormuz is een smalle doorgang tussen Iran en Oman. Op de wereldkaart lijkt het misschien een onopvallend stukje zee, maar dit is wel een van de belangrijkste energieroutes ter wereld. Normaal gesproken varen hier dagelijks tankers met zo’n twintig miljoen vaten olie doorheen. Dat is ongeveer een vijfde van alle olie die wereldwijd wordt vervoerd.

Door de spanningen in de regio blijven veel schepen voorlopig even op veilige afstand. Tankers wachten aan beide kanten van de zeestraat en sommige transporten zijn tijdelijk stilgelegd. Dat is vrij logisch, want een olietanker is groot, duur en vooral niet gebouwd om geopolitieke spelletjes mee te spelen.

Daar komt ook nog eens bij dat verzekeraars een tikkeltje nerveus worden zodra een gebied als risicovol wordt gezien. Zonder verzekering vertrekt er simpelweg geen schip. Minder transport betekent dus automatisch meer onzekerheid op de oliemarkt.

Olieprijs reageert meteen

De oliemarkt staat erom bekend vrij allergisch te reageren op dit soort situaties. Als de spanningen verder oplopen, sluiten analisten niet uit dat de olieprijs nog verder stijgt. In dat scenario kan een vat olie zelfs weer richting de 100 dollar gaan.

Dat klinkt misschien als een probleem voor mensen in dure pakken op handelsvloeren, maar uiteindelijk vertaalt het zich meestal vrij snel naar hogere brandstofprijzen. Zodra ruwe olie duurder wordt, volgen benzine en diesel doorgaans vanzelf. En dat terwijl tanken al zo goedkoop is in Nederland.

Kans op duurdere brandstof

Oliekartel OPEC+ heeft inmiddels aangekondigd de productie volgende maand iets te verhogen om de markt te kalmeren. Daarmee hopen olieproducerende landen te voorkomen dat de prijzen echt volledig de spuigaten uit lopen.

Of dat genoeg is, moeten we nog zien. Want extra olie produceren helpt eigenlijk alleen als die ook veilig vervoerd kan worden. En zolang een van de belangrijkste energieroutes ter wereld onder druk staat, blijft de kans groot dat de benzineprijs voorlopig eerder omhoog dan omlaag gaat.

Omdat het vaak een paar dagen duurt voordat prijsstijgingen bij de pomp zichtbaar worden, kan het geen kwaad om vandaag nog even de tank vol te gooien.