BMW maakt de M2 en M2 CS nóg dikker met straatlegale M Performance Track Kit

Over de Autobahn blaffen richting de Ring kan nu ook met een flink bevleugelde M2!

Volgens BMW worden circuitdagen steeds populairder. Steeds meer enthousiastelingen komen bij elkaar om te praten over hun auto’s, upgrades en ervaringen. Voor deze track days heeft BMW natuurlijk het liefst dat je de aanpassingen aan je M2 of M2 CS bestelt bij BMW zelf. Daarom is er nu deze M Performance Track Kit.

Het pakket is best wel uitgebreid. Laten we beginnen met de toevoegingen die je niet ziet. Zo is er nu bijvoorbeeld een schroefset met viervoudig verstelbare dempers, verstelbare steunlagers en het eerste speciale motorsportdempingsysteem van BMW M dat is goedgekeurd voor de openbare weg.

Bovendien kan het chassis aan de voor- en achterzijde tot 20 millimeter worden verlaagd. De basisinstellingen zijn afgesteld door BMW-testcoureur Jörg Weidinger. Optioneel kun je nog ultra-trackbanden bijbestellen.

M2 en M2 CS in het kwadraat

Dan het extra spul aan de buitenkant. Vooraan zien we een handmatig verstelbare splitter, een extra luchtinlaat onder de oliekoeler en aero-flicks in de voorbumper. De wielkasten zijn ook wat breder uitgeklopt. Dit is natuurlijk allemaal gedaan voor meer grip op de vooras.

Het hoofdgericht zit achterop de kofferbakklep: de verstelbare zwanennek achtervleugel die ook op de M4 GT4 en GT3-raceauto’s zit. De spoiler heeft twee modi: een straatlegale setting en eentje specifiek voor op het circuit. In het eerste geval blijft de vleugel binnen de afmetingen van de M2 waardoor ie blijft voldoen aan de TÜV-eisen. In Race Mode staat de vleugel 50 millimeter naar achteren voor nog meer downforce.

M Performance uitlaat kan niet ontbreken

Alles bij elkaar moet de M Performance Track Kit zorgen voor scherper rijgedrag en een sportiever uiterlijk. Ook het geluid uit de achterkant van de BMW wordt beter dankzij een M Performance-uitlaatsysteem met geoptimaliseerde uitlaatgasgeleiding. Deze extra optie is alleen te bestellen voor de M2 CS. Ook de uitlaat heeft verschillende standen waarmee je de prestaties kunt afstellen. De uitlaatpijpjes zijn trouwens gemaakt van carbon en titanium.

BMW M laat verder de motor met rust. De 3,0-liter zes-in-lijn turbomotor levert dus nog altijd 480 in de M2 en 530 pk in de Clubsport. Dan het enige minder leuke nieuws van het circuitpakketje: de prijzen. De M Performance Track Kit voor de BMW M2 en M2 CS kost 23.500 euro zonder belastingen of montagekosten in Duitsland. Wil je er ook nog de luidere uitlaat bij? Dan moet je nog eens 8.343,50 euro overmaken (prijs in Duitsland zonder belastingen en montage). BMW hoopt vanaf juli 2026 de pakketjes te kunnen uitdelen aan bezitters van een M2, M2 CS en misschien ook wel de M2 xDrive.