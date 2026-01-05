Slecht nieuws, in Duitsland wordt de benzine ook onbetaalbaar

Dan blijft er nog maar 1 klein landje over om een beetje voordelig je auto vol te tanken.

Je zou bijna denken dat wij in Nederland uniek zijn in het jaarlijks duurder worden van benzine. Sinds 1 januari is de prijs hier alweer flink omhooggegaan, dankzij hogere accijnzen én de CO2-heffing die er nog eens bovenop ligt. Maar goed, dan denk je: rij ik wel even de grens over, daar is het vast beter. Nou, mooi niet dus.

In Duitsland gaat exact hetzelfde verhaal rond. Ook daar klagen automobilisten dat de pomp steeds duurder wordt. De CO2-bijdrage is dit jaar verder verhoogd, en ook daar wordt dat keurig doorgezet in de prijs per liter. Het resultaat: benzine en diesel zijn aan de Duitse pomp in korte tijd met meerdere centen per liter gestegen.

In Duitsland wordt de benzine ook onbetaalbaar

Het idee dat Duitsland onze “goedkope uitwijkplek” is, kun je dus wel even parkeren. De verschillen worden steeds kleiner, en soms is het zelfs duurder dan bij ons. Automobilisten in beide landen zitten in hetzelfde schuitje: de rekening loopt op, zonder dat je er één meter meer rijplezier voor terugkrijgt.

Vandaag werd opnieuw duidelijk dat dit geen incident is, maar beleid. In Duitsland wordt uitgelegd dat hogere CO2-tarieven nodig zijn om schoon vervoer te stimuleren. In Nederland zegt men exact hetzelfde. Maar voor gewone bestuurders voelt het vooral alsof elke tankbeurt net iets harder tikt dan de vorige.

Dus ja, de prijzen stijgen hier. En in Duitsland ook. Lekker dan. Als je dacht slim te zijn door even de oostgrens over te knallen voor een bratwurst en een goedkope tank peut, heb je tegenwoordig net zo goed pech. Dus blijft er nog maar 1 plek over in de buurt waar je nog een beetje voordelig kunt tanken.

Het Goede Doel zong het al, wij twijfelen ook niet meer over België! Want niet alleen het taaltje, maar ook de prijzen zijn daar zacht!