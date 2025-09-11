Slecht nieuws: Ford plant nu al comeback van de Focus

De Ford Focus keert terug en dit is waarom dat niet perse goed nieuws is.

Eind dit jaar is het dan eindelijk klaar voor de Ford Focus. Tenminste, noem het maar eindelijk. Het verdwijnen van weer een ’traditionele’ hatchback kan eigenlijk nooit echt rekenen op steun van de liefhebber. Gezien de marktontwikkelingen is het logisch en Ford lijkt erop in te willen spelen door zo veel mogelijk crossovers aan te bieden.

Nieuwe Ford Focus

Dat betekent ook dat de Ford Focus wel degelijk een gat achterlaat. Technisch gezien zou je kunnen zeggen dat de Kuga het gat opvult, maar da’s een grotere auto. Bovendien ambieert Ford natuurlijk een volledig elektrisch gamma. En dan blijkt dat er nog een gat zit tussen de Puma Gen-E en Explorer, wat uiteraard opgevuld moet worden. Een Focus past daar perfect, zegt Ford tegen Autocar.

Maar dat betekent dus wel dat een SUV aldaar, die de taak van de Focus op zich neemt, ook perfect past in de strategie van Ford om een naam een tweede leven te geven. Het is dus geen onaardige voorspelling dat deze SUV de naam Focus krijgt. Dus ja, je kan het goed nieuws noemen dat de Focus wederkeert. Maar de vorm waarin, die valt wellicht wat tegen.

Meerdere aandrijflijnen

Misschien denk je nu: wat voegt dit nou écht toe aan de Explorer of Kuga? Welnu, de ‘Focus’ SUV moet klaar zijn voor alle soorten aandrijving. Dus hij komt direct beschikbaar als EV, maar een hybridevariant moet ook verschijnen. Bovendien rust het dan op een eigen platform van Ford en ben je niet afhankelijk van VW-platforms, zoals bij de Explorer en Capri. De Ford Focus wordt dus wel een echte Ford, als doekje voor het bloeden.

Namen

Overigens noemt Autocar nog een paar namen die Ford op de plank heeft liggen. Zo legde het merk de namen Zephyr, Orion, Granada en Cortina als historische terugblikken vast. Toch heeft het merk ook een paar nog nooit gebruikte namen liggen: Fuze, Mythic en Hive. Maar ja, gezien de huidige koers is de kans groter dat er voor herkenbare namen gekozen worden. Een strategie die vele merken delen met Ford, omdat heritage en herkenbaarheid steeds belangrijker wordt in het ’terugvechten’ tegen gloednieuwe automerken. Een Ford Mythic is dan minder pakkend dan een Ford Focus.