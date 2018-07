Slecht nieuws voor liefhebbers van geluid en BMW

Uh-oh.

Het geluid van een auto is voor de één een leuke bijkomstigheid, voor de ander een must-have voor rijplezier. Wat het helaas voor iedereen is: een uitstervend ras. Elektrische auto’s maken een opmars en omdat elektrische motoren niet met massaal geluidsproducerende onderdelen werken, blijft het voornamelijk stil onder de motorkap bodemplaat van een EV. Als we menig autoliefhebber mogen geloven is niet-mechanisch geluid wat door een speaker wordt gestuurd ook niet precies je van het.

Een merk wat daar sowieso niet vreemd van is: BMW. Liefhebbers van het merk hadden sowieso al pech qua geluid, de afgelopen jaren. Active Sound Design, of ASD, is tegenwoordig een feature op verscheidende BMW’s. Marketingtechnisch gezien is het best een goed idee, dus BMW is wat dat betreft trendsetter.

Maar vrees niet, BMW hecht nog wel de nodige waarde aan echte bleppers en biedt daarom in hun befaamde M-Performance goodiepakketten uitlaten die harder kunnen, of met bedienbare kleppen ook weer zachter kunnen. Zo kun je tijdens het betere stuurwerk genieten van een heerlijke brom, die je tijdens snelwegritten en/of een bezoek van oom agent kan veranderen in een heerlijke, zachte zoem.

Helaas pindakaas: de Duitse TÜV zou hier een einde aan willen maken. Nieuwe wetten geven aan dat zowel aftermarket uitlaten die meer geluid produceren als uitlaten met bedienbare kleppen, afgeschaft worden. Wat niet meer mag straks; een knopje voor de uitlaat waarmee je hem luider maakt. Een aftermarket uitlaat mag niet meer geluidsniveau produceren als de normale uitlaat, de aftermarket uitlaat mag niet meer uitstoot hebben en moet een OPF bevatten. Dit alles zou momenteel in Duitsland serieus doorgevoerd worden, volgens onze tipgever. Dat betekent dat de fabrikanten het natuurlijk voor heel Europa gaan doorvoeren, die gaan geen uitzondering maken voor alleen Duitsland en het betekent dat bestaande uitlaten die leverbaar waren, straks niet meer geleverd worden als ze niet voldoen aan de regels. BMW M Performance uitlaten zouden daarom niet meer leverbaar zijn.

En zo stuitte BMW M-Performance op een probleem: dan mag de uitlaat die je onder meer in de BMW M2-goodiebag vindt, niet meer verkocht worden. In Duitsland posten ze dit persbericht:

Omdat er vanuit wettelijk perspectief een goed voorbeeld wordt gezet door de TÜV, is de kans aanwezig dat meerdere landen meegaan in dit beleid, waardoor de afschaffing van uitlaatgebrul nog sneller de das om gedaan wordt. Laten we maar hopen dat BMW een oplossing ervoor vindt. En andere merken overigens ook.

Met dank aan MR en @jrmpower24 voor de tip!