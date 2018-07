‘Tesla-saboteur’ vraagt hulp voor betalen rechtszaak

Go fund me!

Een tijdje geleden was er rumoer rondom Tesla vanwege een saboteur. Iemand zou gevoelige informatie naar buiten hebben gebracht, wat slecht zou zijn voor de zaken en reputatie van Tesla, Musk en de Gigafactory. De medewerker kreeg zonder pardon de zak en wordt zelfs aangeklaagd. Makkelijk, om iemand zo het leven zuur te maken, maar het verhaal heeft twee kanten. De kant van Tesla was al in de media, nu de kant van de medewerker in kwestie.

Hij heet Martin Tripp. Hij is niet helemaal zuiver, want de gelekte informatie is inderdaad zonder tussenpersoon van Tesla door Tripp naar de media gebracht. Het gaat om teveel schadelijk afval, onveilige productiemodules en er wordt inconsequent verslag gedaan van aantallen. Los van of het waar is of niet, is het natuurlijk niet netjes om dat achter Tesla’s rug om te melden. Tripp wordt echter hard belaagd door Tesla, met ontslag, een rechtszaak en het feit dat hij naar eigen zeggen door Musk en andere Tesla-heren vernederd en zwartgemaakt wordt. Ook zou hij de Gigafactory hebben ‘bedreigd’, wat een leugen is.

Dat wordt Tripp teveel, vooral financieel gezien:

I am an ordinary American. I don’t have much money, and they are trying to take what little I have away and leave us with nothing. I cannot, and will not, let that happen.

Dus Tripp vraagt hulp van het volk. Via GoFundMe, een crowdfunder, doet hij zijn verhaal. Vanwege de bizarre bedragen in het Amerikaanse rechtssysteem moet hij ten minste 50.000 dollar ophoesten, het kan oplopen tot 500.000(!). Dat voor een, naar eigen zeggen, normale Amerikaan die ook nog een familie heeft om rond te krijgen.

De keerzijde van het verhaal is natuurlijk dat het lekken van dergelijke info Tesla veel meer dan vijf ton schade oplevert. Sterker nog: het is niet onvoorstelbaar dat het in Tripp’s positie zelfs verboden is. Dus Tripp kan nou wel zieltjes gaan winnen, maar hij vroeg er wel om.

Maar goed, de magie van crowdfunden is “wat de gek ervoor geeft”. Dus je kan het altijd proberen, er is al 6.000 dollar opgebracht. Dus dan is de vraag: is het allemaal Tripp’s eigen schuld door op de media af te stappen, of gaat Tesla hier gewoon een stap te ver door zijn hele leven te ruïneren vanwege één voorval?