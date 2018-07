Dit is het eerste wapenfeit van een nieuw sportwagenmerk

Wie had dat gedacht, ze bouwen een lichtgewicht circuit-geïnspireerde auto.

Het eeuwenoude gezegde “Rome was niet in één dag gebouwd” is ook toepasbaar op de autowereld. Want elk groot automerk startte ooit met een idee, wat vage schetsen en één model. Dat er iets uit groeit duurt meestal jaren. Een project wat begint als het uitwerken van een droom kan daarom heel snel floppen vanwege het werk achter de schermen. Vele voorbeelden daarvan staan in dit lijstje van 13 supercarmerken.

Daarom laten mensen het bouwen van supercars meestal over aan de gevestigde orde, op een paar elektrische pioniers na. Wat op papier makkelijker lijkt is een lichtgewicht sportauto. Die zijn goedkoper om te bouwen, kunnen meestal gebruik maken van bewezen onderdelen en hebben een hoge funfactor.

Recente voorbeelden van merken die het op die manier probeerden waren de Britse firma’s Ariel en BAC, het Mexicaanse VUHL en ons eigen Silvermine. Kijken we naar de economische kant van al deze verhalen zien we eigenlijk hetzelfde: één model waar een beperkt aantal van wordt gebouwd. Ze zijn straatlegaal, maar hoe vaak zie je er één rijden? Kortom: ook trackday-cars maken is lastig.

Toch blijven ze maar komen. De laatste waaghalzen die zich proberen te bewijzen, zijn de jongens van Adamastor. Dit Portugese merk wil eind 2018 zijn eerste wapenfeit op de markt brengen, deze P003RL. Vreemde naam, maar goed. Omdat vooral onbekendheid dergelijke merken het meest dwarszit, moeten ze het doen met unieke specs. En daar gaat het eigenlijk gelijk al mis.

Er zijn twee motoren: een tweeliter viercilinder of een 3.5 liter V6. Er staat niet bij hoeveel pk daaruit komt maar wel dat de pk/gewichtsverhouding 264 tot 529 pk per ton is. Met een gewicht van 850 kg betekent dat een vermogen van 250 tot 400 pk. Ook bekend uit de KTM X-Bow-tijd: Double wishbone vering. Qua schakeling de keuze tussen handgeschakeld, semi-automatisch of een sequentiële race-versnellingsbak.

In theorie dus een potente lichtgewicht racer, in de praktijk meer van hetzelfde en op eerste gezicht niet een unieke feature waarin de P003RL zich onderscheidt. Maar goed, Adamastor probeert het wel en dat getuigt van lef. Nou maar hopen dat lef afweegt tegen de harde wereld van beginnende sportwagenmerken.