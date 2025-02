Slecht weer trackdays? Geen probleem met GT3 RS

Jij lacht als het regent met deze banden voor je Porsche 911 GT3 RS.

Meestal boek je een trackday maanden van tevoren. Maar ja, weet jij veel wat het weer gaat zijn op die ene dag in mei. Je weet pas enkele uren van tevoren hoe het écht gaat uitpakken. Als ze regen op geven is er weinig lol aan als er semi-slicks onder je auto zitten.

Porsche heeft voor de GT3 RS een nieuwe band in huis waarbij ze lachen om de regen. Het gaat hier om de Michelin Pilot Sport S 5, exclusief via Manthey Racing te krijgen op de 911 GT3 RS. De Michelin Pilot Sport S 5 is de tegenhanger van de Pilot Sport Cup 2 R. Die laatste gebruik je als het lekker droog en warm is. Bij regen of koude weersomstandigheden moet je de Pilot Sport S 5 tevoorschijn halen.

Nieuwe Porsche 911 GT3 RS banden

De nieuwe Michelin Pilot Sport S 5 is uitgerust met de N-codering voor Porsche-modellen. De band presteert het beste tijdens omstandigheden met temperaturen tussen de 5 en 15 graden Celsius. Onder natte omstandigheden was een 911 GT3 RS op een testbaan van 2,8 kilometer van Michelin 10 seconden sneller met de Pilot Sport S 5 in vergelijking met een Pilot Sport Cup 2 N0. Maar goed, dat is vooral een Wij van WC-eend verhaal. Natuurlijk is deze nieuwe straatband sneller op het natte dan een semi-slick.

Porsche zegt dat je nu geen excuses meer hebt om de 911 GT3 RS in de garage te laten staan in de lente of herfst. Met deze nieuwe banden voor de GT3 RS is het circuitwapen bijna het gehele jaar door in te zetten. Als je durft tenminste. Rijden onder koude, natte omstandigheden is toch altijd meer tricky dan een droge, zonnige dag.

Met de komst van de Michelin Pilot Sport S 5 hebben 911 GT3 RS-rijders nu vier officiële banden om uit te kiezen. Ze meten 275/35 ZR 20 voor en 335/30 ZR 21 achter. Voor Europese klanten kan men terecht bij Manthey in Meuspath. Amerikaanse klanten die de band willen hebben kunnen gewoon contact opnemen met de dealer.