Vrijwel niemand gaat op vakantie met een deelauto

Met je eigen auto op vakantie is heerlijk, maar met een deelauto? Nee bedankt.

Niet iedereen heeft een eigen auto, maar wel een rijbewijs. Het rijden van een deelauto wanneer je een vierwieler nodig hebt is dan een prima uitkomst. Ondergetekende maakt er in Nederland nooit gebruik van (want, eigen auto). In het buitenland wel, daar tikte ik toen dit grandioze artikel over.

Het gaat voornamelijk om korte ritjes waar een deelauto’s voor gebruikt worden. Je kunt ook buiten de doos denken. Wat als je een deelauto voor een langere tijd gebruikt, bijvoorbeeld om op vakantie te gaan met zo’n ding? Dat doen niet veel mensen. Bij RTL Z hebben ze dat uitgezocht.

MyWheels, een bekende aanbieder in Nederland van deelauto’s, verwacht in 2024 dat het bij zo’n 1.000 ritten om een vakantietrip gaat. Das niet veel. Toch ziet het bedrijf wel een ontwikkeling, want dat is toch een stijging van 150 procent in vergelijking met vorig jaar. Besef echter dat in 2023 door Nederlanders maar liefst 37 miljoen vakantiereizen zijn gemaakt. 1.000 ritjes met een deelauto stelt dan weinig voor.

De gemiddelde vakantietrip met zo’n deelauto duurt 13 dagen en gemiddeld rijden mensen 1.900 kilometer. Men neemt de auto naar landen als Spanje, Oostenrijk, Noorwegen, Kroatië, Duitsland, Frankrijk en Italië.

Waarom zou je dan ook specifiek met een deelauto op vakantie willen gaan, denk ik dan. Er zijn tal van autoverhuurbedrijven, waar er ook nog eens meer keuze is qua wagenpark. Je bent tevens flexibeler, als je wil kun je de huurauto afgooien bij een locatie van het bedrijf op de vakantiebestemming. De deelauto moet altijd weer terug naar Nederland.

Het aantal deelauto’s is relatief klein in Nederland. Op een wagenpark van 8,9 miljoen auto’s betreffen er nog geen 8.000 een deelauto. Dat is op basis van cijfers over 2023. Kortom, een nichemarkt. Op vakantie gaan met een deelauto is een nog kleinere niche.