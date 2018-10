Werp een blik op de enige blije dakloze op aarde

Kijk die glimlach dan!

Bij de ene auto kun je gemakkelijker menselijke trekken herkennen dan bij de andere. Wel, bij het nieuwe studiemodel van Smart is dit allesbehalve lastig. De stadsauto-afdeling van het Mercedes concern heeft de taak jeugdig en speels over te komen en de Forease is een perfecte verwezenlijking van deze uitgangspunten. Aan het gezicht van de bolide kunnen we zien dat zelfs hij zin heeft om de betonnen jungle aan te vallen.

Althans, als hij er überhaupt ooit komt. Daarover heeft Smart namelijk nog niets gezegd. Jammer, want in tegenstelling tot sommige andere automerken, heeft Smart de neiging haar concepten wél in productie te nemen. Een perfect voorbeeld hiervan is de Crossblade, het spectaculaire dak- en deurloze speeltje dat in zekere zin de voorloper is van deze Forease.

Wij kunnen alleen maar hopen dat Smart besluit over te gaan tot het produceren van de auto. De wereld kan eigenzinnige, ronduit creatieve auto’s als de Smart Forease goed gebruiken. Zelfs als Smart de Forease in eenzelfde gelimiteerde oplage maakt als de Crossblade (2.000 stuks), dan zijn wij tevreden.