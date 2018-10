Nieuwe BMW 3 Serie zwaait met zijn heupen

En dat doet hij goed!

Vanochtend hebben we je uitgebreid bijgepraat over de gloednieuwe BMW 3 Serie. Zodoende kunnen we alle informatie over de verschillende motorenconfiguraties, het verloren gewicht en het feit dat er een hybride versie komt, bij deze negeren. In plaats daarvan zullen we ons puur en alleen richten op het uiterlijk van de bolide.

Zoals we eerder vandaag al schreven lijkt de nieuwe 3 Serie in zekere mate op de huidige generatie van de 5 Serie (rijtest). Je kunt dit saai noemen, maar wanneer we spreken over andere autofabrikanten, bestempelen we dit simpelweg als de designtaal. Kortom: er is niets mis met deze overeenkomst – zeker niet wanneer je de nieuwe Fünfer een puike wagen vindt.

Wel kwalijk zijn de alsmaar groter wordende nieren die BMW in zijn auto’s verwerkt. Het is alsof de gehele BMW-familie ‘s avonds bij het eten stelselmatig teveel zout in het eten gegoten krijgt, zo hard groeien de nieren per generatie. Hoewel de 3 Serie zeker niet het meest duidende voorbeeld is van dit overduidelijke probleem, kan ook dit model een snuifje discretie goed gebruiken.