Ontkomt de nieuwe B-Klasse aan zijn bejaarden-imago?

“The new Mercedes-Benz B-Class puts the emphasis on the sports part of Sports Tourer,” zo schreven de Duitsers voor de officiële onthulling van de nieuwe B-Klasse. Wel, daarin hebben ze geen gelijk. De auto mag er misschien beter uitzien dan zijn voorganger, onder de beurslichten lijkt de nieuwe B-Klasse toch een beetje terug te vallen in zijn oude gewoonten.

Het is eigenlijk heel slim gedaan, de meest aantrekkelijke foto’s van de auto vooraan plaatsen, maar dat wil nog niet zeggen dat de nieuwe B-Klasse daadwerkelijk van zijn oubolligheid is afgekomen. Zoals mijn wijze grootvader (die per toeval ook een B-Klasse rijdt) eens zei over een spruitengerecht dat overgoten was met saus en kaas: “zo kun je poep ook lekker maken.“

De woorden laten vandaag de dag nog steeds de waarheid doorschijnen, zelfs als het niet gaat over voedsel. Toegegeven, de B-Klasse ziet er inderdaad beter uit dan voorheen, maar zelfs met een nieuw, haarfijn interieur, grote glimmende velgen en een iets ronder design, blijft het de auto waarin alleen onze grootouders rond zullen gaan rijden.