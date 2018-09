Mensen afluisteren doe je met deze volledig open Smart

Zo zien we compacte stadauto's graag vaker.

Smart bestaat alweer bijna 25 jaar, maar de eerste auto van het stadautomerk werd in 1998 pas onthuld. Twintig jaar geleden, dus. In de twee decennia dat de eigenwijze tak van Mercedes bestaat, is het Smart naar eigen zeggen echter nog niet gelukt een ├ęcht coole auto te maken. Met deze Forease moet dat veranderen.

De wijze waarop de Smart Forease is gemaakt, heeft veel weg van relatief iconische (studie)modellen die het merk in het verleden presenteerde. Met name de Smart Crossblade uit 2001 en de in 2011 gepresenteerde Forspeed dienden als inspiratiebron voor het nieuwste concept van de Duitsers. Dit betekent vooral dat de Forease, net als de hiervoor genoemde modellen, zonder dak door het leven gaat.

Een pionier kunnen we de Forease niet meer noemen. Waar zijn voorvader, de volledig elektrische Forspeed, enigszins een voorlopger was van de schone brandstof, volgt de op de EQ ForTwo gebaseerde Forease de normen van vandaag. Immers, anno 2018 is het onmogelijk een concept voor een stadsauto te presenteren die niet voorzien is van een volledig elektrisch aandrijflijn.

Een nadeel van de Forspeed was dat hij, in tegenstelling tot de Crossblade, uiteindelijk niet in productie ging. De auto was eerder bedoeld als voorbode van de Smart Electric Drive. Nu volledig elektrisch rijden vele malen verder is uitgediept, beter wordt begrepen en handiger geïmplementeerd kan worden, is het zeker mogelijk dat de Smart Forease op een zeker moment in productie zal gaan. Gebeurt dit inderdaad, dan hopen wij dat het half-open stuurwiel, de verkorte voorruit en het gedurfde design wederom hun opwachting zullen maken.

De auto staat volgende maand te schitteren onder de beurslichten van de Paris Motor Show.