Smijt je portemonnee op tafel en scoor de Urus sneller

Hoe eerder je dit Italiaanse lifestyle apparaat in bezit hebt, hoe meer indruk je kunt maken op de hockeyclub.

De verwachting is dat de Urus de best verkochte Lamborghini ooit gaat worden. Niet zo vreemd, want het is de eerste praktische Lamborghini sinds de LM002. Het is tevens de zuinigste, betaalbaarste en ruimste Lambo. Zelfs je oma kan er bij wijze van spreken boodschappen mee doen.

Het ‘rauwe’ randje is er bij Lamborghini wel af, maar dat zullen ze vermoedelijk een worst zijn. Wie nu een order plaatst moet nu eenmaal langer wachten dan de bobo’s die er als eerste bij waren. Toch kun je bij het groepje van de eerste kopers horen. Dealers bieden de Lambo voor een dikke meerprijs aan.

Op Mobile.de staat momenteel zo’n advertentie. Een zwarte Urus wordt aangeboden voor 330.000 euro inclusief de belastingen. Dat is grofweg 50k meer dan de Nederlandse nieuwprijs. Een lekker extraatje dus, mits de dealer de Urus weet te verkopen.

Denk nu niet dat je Italiaanse SUV volgende week op de stoep hebt staan. Zelfs deze early bird zal pas over vijf maanden worden geleverd. De Urus komt met een reeks aan opties, zoals massagestoelen, het carbon package en een panoramadak.