Dit is de opa van Jon Olsson’s George

En is nog stoerder ook.

Vergeet Jon Olsson en zijn aangepakte automobielen. Deze Rolls-Royce komt uit een tijd toen Olsson net uit z’n luiers was en kun je zien als de oervader van George, de Wraith die ooit in het bezit was van de ondernemer/YouTuber.

Net als George, is ook deze Rolls-Royce niet helemaal standaard meer. Onder de kap een geblazen 6.75-liter grote V8, gekoppeld aan een handgeschakelde vierbak van een Ford F-250. De Brit is op ludieke wijze gepimpt. De intercooler is niet achter de grille te vinden, maar werd prominent voor de voorbumper geplaatst met de tekst ‘God Save the EU’. Komen de wielen je bekend voor? Dat kan kloppen. Deze zijn namelijk afkomstig van een eerste generatie Porsche Panamera.

De aparte Silver Shadow II gaat onder de hamer. Zonder reservebedrag is het een gevalletje ‘wat de gek ervoor geeft’. In totaal is er voor 20.000 dollar verbouwd aan de Roller. Het hoogste bod is momenteel 6.969 dollar. De online veiling is over vijf dagen afgelopen.