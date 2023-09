Snappen de Duitsers de Britten wel?

Bij het zien van deze afbeeldingen lijkt het niet alsnog de Duitsers de Britten snappen.

Duitsland en het Verenigd-Koninkrijk zijn twee compleet verschillende landen met twee totaal verschillende culturen. Het grappige is dat de Duitsers heel erg onder de indruk zijn van de Britten. Zo kijken ze maar wat graag Britse komedies (wel met voiceover natuurlijk), bijvoorbeeld. En als het om auto’s gaat, zijn de Duitsers verliefd op de Britten.

Zo kopen Duitse autofabrikanten graag Britse autofabrikanten. En wat te denken van Wiesmann? Dat merk was geboren uit voorliefde voor de klassieke Britse sportwagen. Met deze Aston Martin van Mariani vragen wij ons af of de Duitsers de Britten wel begrijpen.

Kohl en Cleese

Ze hebben namelijk de Aston Martin DBS Volante aangepast. Dat is toch een beetje alsof Helmut Kohl de grappen van John Cleese gaat herschrijven. Dat wringt een beetje. In dit geval hebben de Damen und Herren van Mariani Carstyling de DBS Superleggera een beetje meer stijl meegegeven.

Nu hebben de Duitsers zich redelijk ingehouden en daar zijn we blij mee. Zo is de auto voorzien van ‘schroefveren’. Daarmee kun je de hoogte instellen. De veren zijn ontworpen om samen te werken met de originele adaptieve dempers . De wegligging is ook beter dankzij de nieuwe wielen. Ze zijn werkelijk enorm: 11,5×21 is een flinke maat. Ze zijn echter gesmeed, waardoor het gewicht beperkt is tot 11 kg.

Motor aangepast

De motor is voorzien van een paar software-matige aanpassingen. Daardoor levert de V12 ineens 780 pk aan vermogen en maar liefst 1.000 Nm aan koppel. Niet dat de DBS tekort kwam, integendeel. Wat de vermogenskuur met de prestaties doet, vergeten ze te vermelden.

Nu wagen we het te betwijfelen of er ook maar één iemand ooit geklaagd heeft over prestaties die niet voldoende zijn. Standaard heeft de V12 namelijk al 720 pk en 900 Nm, waarmee je in 3,6 seconden op de 100 km/u zit en een top van 340 km/u haalt.

Ondanks dat het totaalplaatje een tikkeltje ordinair is, is het niet zo dat de Duitsers de Britten totaal niet snappen. Het is niet zozeer wát ze doen, maar de configuratie van de auto. Stel dat de auto donkerblauw van kleur was geweest met een vanillegeel interieur en dat die wielen mooi hoogglans zilver waren? Dan ziet het totaalplaatje er al veel stijlvoller uit.

