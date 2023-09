Pérez zit mentaal behoorlijk in de knel, volgens deze kenner.

We hebben allemaal gezien hoe afgelopen weekend Max Verstappen zijn team een overwinning bezorgde, plus de snelste ronde, uiteraard. Mede daardoor kon Red Bull zich kronen tot kampioen van de constructeurs. Naast de extreme dominantie van Verstappen valt de hopeloze vorm van Sergio Pérez ook op. Het is niet zozeer dat hij iets trager is, dat mag namelijk.

Nee, de Mexicaan is hopeloos uit vorm. Dermate erg zelfs dat er volgens F1-commentator en oud coureur Timo Glock er meer aan de hand is. Dat vertelt hij in zijn eigen column op Sky Deutschland (dat gek genoeg geen Luft Deutschland heet, maar dat terzijde).

Perez mentaal geknakt

Timo Glock laat daarbij eigenlijk geen spaan heel van de Mexicaan. Volgens de Duitse coureur is Pérez ‘dramatisch’ terug gevallen, ondanks een goede start van het seizoen. Ook geeft hij aan dat Pérez tegen Verstappen ‘geen enkele kans heeft’. Nou ja, zeg. Dat is inmiddels de slogan van stichting open deur.

Gelukkig trakteert de oud-coureur ons ook op een heerlijk sappige quote waar we wel mee kunnen. Volgens Glock is Sergio Pérez mentaal behoorlijk in de problemen. Snap!

Glock refereert namelijk aan de fouten die Sergio Pérez maakt. Die zijn namelijk, gezien de ervaring van de Mexicaan, simpelweg onbegrijpelijk.

Slechte uitgangspositie

Dat niet alleen, het brengt Checo in een zeer slechte uitgangspositie. Volgend jaar loopt zijn contract af en er zijn op dit moment meerdere coureurs die azen op een zitje bij Red Bull. Yuki Tsunoda zit al een paar jaar in de wachtkamer, Daniel Ricciardo aast op een comeback en Liam Lawson maakt op dit moment (in tegenstelling tot Sergio) wel uitstekende reclame voor zichzelf.

Timo Glock heeft overigens absoluut een punt, want de acties van Pérez waren ook van een bijkans amateuristisch niveau. Sowieso als je ziet dat hij in principe die RB19 op de baan hoeft te houden om eenvoudig tweede te worden.

Dus dan is het woord nu aan u waarde lezer. Is Pérez emotioneel geknakt en gebroken en heeft hij ‘het’ niet meer? Of is die RB19 stiekem helemaal niet zo goed en is Max Verstappen gewoon heel erg goed? Laat het weten in de comments! De winnaar mag de volgende auto voor @nicolasr uitkiezen!

