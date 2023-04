Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante: de ultieme dakloze GT

Een V12 met 770 pk en de wind in je haren, wat kan een mens nog meer wensen?

Een bloedmooie coupé of cabrio met een V12 voorin is voor velen (ondergetekende meegerekend) toch wel de ultieme droom. Dit is precies het type auto wat Aston Martin al jarenlang bouwt. Helaas komt hier binnenkort een einde aan.

Gelukkig krijgt de DBS wel een waardig afscheid, in de vorm van de DBS 770 Ultimate. Die werd in januari onthuld als coupé, maar we hadden nog wat te goed. De DBS 770 Ultimate komt namelijk ook als Volante. Van die auto hebben we nu de beelden.

Daaruit kunnen we concluderen dat de Volante minstens zo fraai is als de coupé. De uitvoering helpt zeker mee: een rood exterieur gecombineerd met een karamelbruin interieur en zilverkleurige velgen komt aardig in de buurt van perfectie.

Zoals de naam al doet vermoeden beschikt de DBS 770 Ultimate Volante over 770 pk’s, 45 meer dan de standaard DBS. Het koppel is gelijk gebleven, maar met 900 Nm heb je weinig reden tot klagen. Naast de motor zijn er nog diverse zaken aangepakt. Zo is de auto stijver, schakelt de 8-traps ZF-automaat sneller en is de besturing nog iets directer.

Qua uiterlijk onderscheidt de Ultimate zich op diverse vlakken van de ‘normale’ DBS. Je kunt deze versie onder meer herkennen aan de U-vormige luchtinlaat en de kieuwen op de motorkap en de aangepaste splitter en diffuser. Ook zijn er speciale 21 inch velgen, geïnspireerd op die van de Valkyrie.

De DBS 770 Ultimate Volante is nog een stukje zeldzamer dan de coupé. Van de dichte versie worden er 300 exemplaren gebouwd, van deze 199. Als je geïnteresseerd bent heb je pech, want ze zijn allemaal bij voorbaat uitverkocht. Bij wijze van troostprijs kun je ‘m wel configureren.