Bentley Bentayga subtiel aangepakt, makkelijker te parkeren

We vroegen ons in het vorige artikel nog af of Duitsers de Brittel wel snappen. Nou, ja, dat doen ze heel erg goed. De Duitse tuners iets minder, maar de Duitse fabrikanten des te beter. Die hebben het heel erg slim gezien: zij stellen de techniek en euro’s beschikbaar, de Britten doen dan de styling, het leer, het hout, wat elektrische storingen en enkele tekorten in het huishoudboekje. En als een ware Frans van Seumeren of Marcel Boekhoorn vullen de Duitse automerken het tekort aan om zo weer door te kunnen gaan.

Bij Bentley doet Volkswagen dat al jaren. De Bentley Bentayga is in basis een Audi Q7, maar bijna alles is anders. Het Bentley sausje is meer dan een reepje leer. Inmiddels is de Bentayga alweer sinds 2016 op de markt.

De auto heeft in de tussentijd een facelift gehad, maar een nieuwe generatie Bentayga is nog niet in aantocht. Om het model toch vers te houden heeft Bentley de Bentayga voorzien van een flink aantal updates.

Bentley Bentayga subtiel aangepakt

Belangrijk is dat je op de Bentayga S en Bentayga Azure modellen standaard vierwielbesturing krijgt. Op de standaard modellen (de gewone ‘Bentayga’) dan kun je het nu wel optioneel bestellen. Op dit soort slagschepen is het wel een fijne optie om te hebben. Maakt keren en inparkeren c.q. aanmeren wel wat makkelijker. Of er een bootsjongen is die de stootwillen uitgooit en landvasten plaatst, is niet bekend maar lijkt erg aannemelijk.

Die bijzondere luxe achterstoelen uit de Bentayga EWB (Airline Seat Specification) kun je nu ook krijgen op alle andere Benta’s, inclusief Postural Adjust én Auto Climate. Dus je kan de achterstoelen naar wens verstellen qua stand, maar ook qua temperatuur (verkoeling en verwarming). Of Jeremey Clarkson er een Thaise dame in heeft verstopt, staat niet in het persbericht. Maar wel dat de massagefunctie extreem goed is met 177 contactpunten.

Meer configuratiemogelijkheden

Daarnaast zijn er nieuwe kleuren en nieuwe velgen. Of nou ja, velgen, één velgdesign die kje kunt krijgen in 3 verschillende afwerkingen. De maat is een relatief bescheiden 21 inch. Een ander visueel punt van herkenning van de vernieuwde Bentayga is de grille die nu iets afwijkt. Er zijn merken die minder doen en het een facelift (of nieuw model!) noemen. Tenslotte kun je zeven kleuren nu ook krijgen met een satijnglans-finish.

Dan zijn er nog wat wijzigingen die passen bij een auto die uit 2016 komt. Ze hebben het infotainmentsysteem wat aangepast en rijassistenten beter gemaakt. Zo is er nu Intelligent Park Assist, waarmee je je Bentayga makkelijker kan parkeren, eventueel zelfs met remote parking. De airco vernieuwd en de matten zijn nu 100% recyclebaar. Dit is dus een milieubewuste automobiel.

Vervolgens zijn er nog een paar nieuwe hout- en leersoorten. Misschien wel de belangrijkste upgrade is de B&O installatie. Voorheen was het Naim-systeem de dure upgrade en ondanks dat dat niet heel erg verkeerd was, zijn er veel betere audiosystemen op de markt.

In motorisch opzicht is alles bij het oude gebleven. Dus een 2.9 hybrid of een 4.0 V8 benzine. De W12 is helaas komen te vervallen.

