Geef je mening over snelladen 2025!

Het snellaadlandschap verandert. Jouw mening telt!

De ontwikkelingen gaan snel in de wereld van de snellader. Vonden we een paar jaar terug 50 kW nog “snel”, staan er tegenwoordig gewoon snelladers van 400 kW in het land!

De laadbehoefte verandert. En daarmee ook de manier waarop de elektrische auto-rijder tegen snelladen aankijkt. Autoblog gaat ook dit jaar weer onderzoeken hoe het zit met snelladen anno 2025. Dat doen we niet alleen. Daar hebben we jullie EV-rijders bij nodig. We vragen één minuut van je kostbare leven om onze Snellaadenquete 2025 in te vullen.

Bij voorbaat dank!

Wat vind jij van snelladen in Nederland in 2025

Jij als berijder van een elektrische auto hebt natuurlijk een mening over de snelladers in Nederland. Die kun je hieronder kwijt!

"*" geeft vereiste velden aan

Hoe vaak maak jij gebruik van een snellader voor jouw elektrische auto?*
Hoe betaal je meestal bij de snellader?
Vind je de prijs per kWh bij snelladen redelijk?
Wat mis je het meest qua voorzieningen bij snellaadstations?
Weet jij wat een kWh kost voordat je begint met snelladen?*
Heb je wel eens moeten wachten om een snellader te kunnen gebruiken?*
Welke laadsnelheid vind jij acceptabel voor een snellader?*
Welke snellaadaanbieder is jouw favoriet*
Welke snellaadaanbieder vind je het slechtst?*
Vind je dat de bewegwijzering naar snelladers langs de snelweg duidelijk genoeg is?*
Hoe tevreden ben je over de betrouwbaarheid van snelladers die je gebruikt?*
Wat is jouw grootste ergernis bij het snelladen?*
Hoe zoek jij snelladers?*
E-mailadres
* = verplicht invullen
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Reacties

  1. mashell zegt

    Enquête beter dan voorgaande jaren, er is bijgeleerd. Nu nog ook op de App en zonder verplicht email invullen (afhankelijk van welke nieuwsbrieven ik nu krijg weet ik straks wie de enquête besteld heeft).

Geef een reactie

