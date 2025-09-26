Geef je mening over snelladen 2025!

Het snellaadlandschap verandert. Jouw mening telt!
De ontwikkelingen gaan snel in de wereld van de snellader. Vonden we een paar jaar terug 50 kW nog “snel”, staan er tegenwoordig gewoon snelladers van 400 kW in het land!
De laadbehoefte verandert. En daarmee ook de manier waarop de elektrische auto-rijder tegen snelladen aankijkt. Autoblog gaat ook dit jaar weer onderzoeken hoe het zit met snelladen anno 2025. Dat doen we niet alleen. Daar hebben we jullie EV-rijders bij nodig. We vragen één minuut van je kostbare leven om onze Snellaadenquete 2025 in te vullen.
Bij voorbaat dank!
Wat vind jij van snelladen in Nederland in 2025
Jij als berijder van een elektrische auto hebt natuurlijk een mening over de snelladers in Nederland. Die kun je hieronder kwijt!
Reacties
mashell zegt
Enquête beter dan voorgaande jaren, er is bijgeleerd. Nu nog ook op de App en zonder verplicht email invullen (afhankelijk van welke nieuwsbrieven ik nu krijg weet ik straks wie de enquête besteld heeft).
RubenPriest zegt
mooi!