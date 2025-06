WK Snelladen 2025: welke EV laadt het allersnelst?

Deel 2 van de snellaadtest, nu met onbeperkt budget!

Mocht je het gemist hebben: gisteren verscheen op onze site het eerste deel van het WK Snelladen a.k.a. The Fastest Charging Car 2025. Daarbij keken we naar de categorie tot €50.000. Vandaag deel 2, waarbij we kijken naar de echte kanonnen! Geld speelt hierbij geen enkele rol.

We zullen de kandidaten meteen aan jullie voorstellen. Ook in deze categorie hebben we vijf kandidaten. Hieronder de specificaties zoals die door de fabriek zijn opgegeven:



Bruto accu-

capaciteit WLTP-range Snellaad-

vermogen Audi A6 e-tron Avant 83,0 kWh 589 km 270 kW Audi RS e-tron GT Performance 105,0 kWh 592 km 320 kW Lotus Emeya R 102,0 kWh 458 km 420 kW Porsche Macan 100,0 kWh 644 km 270 kW Porsche Taycan GTS 105,0 kWh 630 km 320 kW

De werkwijze hadden we bij deel 1 al toegelicht maar we zullen het nog even kort herhalen. Tijdens de test hebben we alle auto’s eerst 20 minuten warm gereden, om ze vervolgens direct aan de lader te hangen. Daarbij hebben we gezorgd dat de accu ongeveer tot 10% leeg was, voor de optimale laadsnelheid. Bij 80% houden we het voor gezien, want dan stort de laadcurve compleet in.

5. Audi A6 e-tron Avant

Vanafprijs: €61.490

Piekvermogen: 268 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 192 kW

Tijd 10% tot 80% laden: 23 minuten

Op nummer 5 treffen we het ‘koopje’ van de groep: de Audi A6 e-tron. De auto noteert een mooi piekvermogen van 268 kW, maar zette daarna vrij snel de afdaling in. Het gemiddelde laadvermogen komt uit op 192 kW, alsnog niks om je voor te schamen.

4. Porsche Macan

Vanafprijs: €86.000

Piekvermogen: 270 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 200,9 kW

Tijd 10% tot 80% laden: 22 minuten

De Macan en de A6 e-tron lijken niet op elkaar, maar het zijn wel auto’s die onderhuids veel gemeen hebben. De A6 net 2 kW tekort kwam, weet de Macan zijn maximale laadvermogen van 270 kW te halen. De laadcurve van de Macan loopt ook minder snel naar beneden, maar er zijn wel twee duidelijke dipjes te zien.

3. Audi e-tron GT

Vanafprijs: €164.990

Piekvermogen: 322 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 278 kW

Tijd 10% tot 80% laden: 17 minuten

Dan komen we nu bij de écht dure jongens. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. De Audi e-tron GT gaat snel naar de 300 kW en weet dit tot wel 60% vast te houden. Daarna zakt de laadcurve flink in, maar dat is relatief. Het laadvermogen zit na de 60% nog steeds boven de 200 kW.

2. Porsche Taycan GTS

Vanafprijs: €155.000

Piekvermogen: 314 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 281,3 kW

Tijd 10% tot 80% laden: 16 minuten

De Taycan is natuurlijk een zustermodel van de Audi, maar in onze test presteerde de Porsche nog iets beter. Er werd een hele indrukwekkende laadcurve neergezet: tot 65% wordt er vol gas gegeven met laden. Daarmee ben je gewoon in een kwartiertje klaar.

1. Lotus Emeya R

Vanafprijs: €150.595

Piekvermogen: 371 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 311,3 kW

Tijd 10% tot 80% laden: 14 minuten

Het komt niet helemaal uit de lucht vallen, maar wederom kunnen we de Lotus Emeya tot de winnaar kronen. Terwijl de Emeya niet eens zijn maximale potentie bereikte. De fabrieksopgave van 420 kW was sowieso niet haalbaar, om de eenvoudige reden dat de laadpaal niet verder dan 400 kW gaat. De auto bleef echter steken op 371 kW. Maar dat is alsnog een heel indrukwekkend cijfer, begrijp ons niet verkeerd. In een luttele 14 minuten hadden we de auto van 10 tot 80% vol. Chapeau Lotus!

Met dank aan FastNed voor het faciliteren van deze test en het aanleveren van de data!