Het kan nog: een nieuwe lollige GR Sport voor € 30.000!

De nieuwe sportieve hybride Toyota gaat in Nederland in de verkoop!

Toyota is een trots merk, maar is ook niet vies van wat marketingblabla. Zo zou de nieuwe Aygo X de eerste hybride in het A-segment zijn. Aangezien dit de hogere versie van de Aygo is, mag je de Aygo X ook wel in het A-en-een-beetje-segment plaatsen.

De Japanse autogigant maakt vandaag de prijzen van de nieuwe Aygo X bekend. @wouter had al een eerste ontmoeting met het nieuwe kleintje. Hier lees je alles wat je moet weten over de Aygo X. Of bekijk de video onderaan dit bericht. Nu gaan we inzoomen op de uitvoeringen en de Nederlandse prijzen van de vernieuwde Toyota Aygo X.

Toyota Aygo X uitvoeringen

Toyota gaat vier verschillende versies uitbrengen in Nederland. Er zijn drie instappers en één leukere GR Sport-variant. Ze hebben alle vier een 1,6-liter hybride aandrijflijn met 116 pk. Ook de sportieve versie, wat dan wel weer jammer is. Iets waar de gemiddelde Toyota-rijder eerder over zal opscheppen: de nieuwe aandrijflijn heeft een kleiner verbruik. Volgens de WLTP heb je 3,7 liter benzine nodig om 100 kilometer te rijden. In de volksmond ook wel 1 op 27 genoemd. Dit was 3,9 liter per 100 kilometer of 1 op 25.

De absolute instapper heet de Toyota Aygo X Play. Het basispakket bestaat uit een 9-inch middenscherm en 7-inch bestuurdersscherm qua displays. Je kunt erop spelen met Apple CarPlay en Android Auto. Het opladen van je telefoon doe je met twee USB-C-oplaadpunten. Natuurlijk word je lastig gevallen door een boel veiligheidsassistenten, maar je hebt ook standaard adaptieve cruise control. Da’s dan wel weer fijn. Ook de prijs is prettig. De prijs van de Toyota Aygo X begint al bij € 23.750.

De versie erboven heet Pulse. Vanaf deze uitvoering kun je hebben met een bi-tone kleurstelling zoals hierboven. Hij staat op 17-inch lichtmetalen velgen en heeft privacy glas op de achterste zijruiten en achterruit. De airco kun je op afstand aanzetten. Je smartphone opladen doe je via een draadloos laadplatform. De prijs is nog steeds acceptabel met € 26.550.

Wie nog eens € 2.700 extra uit te geven heeft, kan de Aygo X Envy meenemen in de overweging. Wat zit er extra op? 18-inch wielen in plaats van 17 inch, grotere schermen (9 inch voor de bestuurder en 10,5 inch voor het middenscherm), andere stoelbekleding en stoelverwarming in de voorstoelen. De prijs stijgt hiermee dus naar € 29.250.

Aygo X GR Sport

Maar de versie die je het liefst wilt (en het duurste is), is de GR Sport. Zoals je al las, is er geen leukere aandrijflijn, maar de GR Sport is ook geen marketingtruc met enkel wat badges. Ja, er zijn een boel GR Sport-logo’s in en op de auto, maar Toyota heeft ook onderhuids wat gedaan. Het onderstel is wat sportiever afgesteld, het chassis is verstevigd en de stuurbekrachtiging is aangepast voor een beter stuurgevoel.

De kleine GR Sport kost in Nederland tenminste € 30.850. Ga je helemaal voor plezier? Voor € 1.450 extra maakt Toyota er een cabriolet van. De productie begint binnenkort in Tsjechië. Begin december staan de eerste exemplaren bij de Nederlandse dealers, terwijl je vanaf vandaag wel al kunt gaan configureren.