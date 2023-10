Tesla verhoogt de prijzen

Tesla heeft een wisselend prijsbeleid. Na wereldwijde prijsdalingen is het nu tijd voor een prijsverhoging van de Tesla Model Y.

Tesla ontketende vorig en dit jaar een heuse prijzenoorlog onder elektrische auto’s. Dat begon met prijsverlagingen in China eind vorig jaar. Ook dit jaar verlaagde het merk van Elon Musk zijn prijzen meerdere keren om de verkopen een duwtje in de rug te geven.

Prijsverhoging Tesla Model Y China

Die lagere prijs zette de winstmarges onder druk en kennelijk is de bodemprijs inmiddels bereikt. Tesla verhoogt namelijk nu voor het eerst in lange tijd zijn prijs van de Tesla Model Y Performance in China met ongeveer 1.900 euro.

Daarmee doet de Chinese afdeling van Tesla zijn prijsverlaging van augustus teniet. Dat betekent dat je in China nu weer zo’n 47.000 euro moet neerleggen voor een Model Y Performance, aldus de Chinese website van het merk.

Amerika

Nou denk je misschien, ja boeien, China! Daar woon ik niet (gelukkig). Maar de prijsverlagingen begonnen ook in China en daarna volgde Amerika voordat Europa en dus Nederland aan de beurt waren.

En wat wil het geval? Ook in Amerika wordt er weer met de prijzen gerommeld. Het lijkt erop dat ook daar het stunten met de verkoopprijzen achter de rug is. De Tesla Model Y Long Range met vierwielaandrijving stijgt daar met een bescheiden 475 euro naar net geen 46-en-een-half duizend euro.

De grote vraag is natuurlijk of het hier gaat om een trendbreuk. Wellicht is het overschot in de voorraad voor deze specifieke uitvoeringen inmiddels de deur uit en kijkt Tesla wat er gebeurd als de prijzen hier en daar weer wat stijgen.

Interessant om te volgen wat er wereldwijd met de prijzen van alle Tesla modellen gaat gebeuren. Er is momenteel natuurlijk veel meer concurrentie voor Tesla dan een paar jaar geleden toen Elon Musk als messias de autowereld op zijn kop zette. We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen in deze prijzenoorlog.