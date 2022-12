Snelle obscure Japanse stationwagons – Autoblog Top 10

Niets bijtellingsknallers, vandaag kijken we naar de snelle obscure Japanse stationwagons!

Als we zeggen we denken aan snelle stationwagons, dan kom je al snel uit in Noord-Europa. Natuurlijk, er zijn zat landen die epische stationwagons hebben gemaakt, zoals Italië (Alfa 156 GTA Sportwagon), Verenigde Staten (Cadillac CTS-V Wagon), Australie (Holden HSV GTS Wagon), Verenigd Koninkrijk (Jaguar XF-R Sportbrake) en Spanje (Seat Leon ST Cupra). Maar het is vooral een Noord-Europese aangelegenheid dankzij merken als Audi, BMW, Opel, Mercedes, Porsche, Volkswagen, Saab en Volvo, nietwaar?

Snelle obscure Japanse stationwagons

Maar stiekem zijn ze in Japan ook heel erg fanatiek bezig geweest met de snelle stationwagon. Sterker nog, in Japan heeft de auto een soort cult-status, net als in de Verenigde Staten. De stationwagon is de ideale auto voor mensen die een crossover of SUV moeten kopen vanwege hun eega, maar nog wel een leuk sturende auto wensen met goede rijeigenschappen en uitstekende prestaties. Bij de crossover offer je dat allemaal op voor uiterlijk vertoon en extra verbruik.

Ook in Japan worden deze auto’s telkens zeldzamer, overigens. Daarom nemen we je vandaag mee op reis naar de wereld van de snelle obscure Japanse stationwagons!

Honda Accord SiR Wagon (CH9)

1999 – 2000

Een vrij milde auto in dit lijstje, deze Honda. Honda heeft niet heel erg veel stationwagons gemaakt in het verleden. Op basis van de Civic en Accord kwamen er een paar. Heel erg consequent was Honda daar niet mee, overigens. Nu zijn er ook verschillen tussen de Japanse, Europese en Amerikaanse Accords, dus dat is logisch. De Honda Accord Wagon SiR is een bijzonder geval.

De auto komt ut 1996 en heeft een 2.2 viercilinder. Het is echter de periode dat VTEC zijn hoogtijdagen beleeft en dus levert de motor 190 pk! Ook is de auto voorzien van sportievere ophanging, mooie velgen en sportiever interieur. Ondanks de hoogtoerige dubbelnokker is het onderstel (rondom double wishbones) de ster van de show.

Mitsubishi Legnum VR-4 (EC5W)

1996 – 1998

Als je deze auto zo ziet, moet je denken aan een Mitsubishi Galant, waarschijnlijk. Dat heb je goed gezien! In Japan krijgt een stationwagon soms een andere naam en dat is hier ook het geval. De Legnum hoeft niet zozeer een snelle auto te zijn, Mitsubishi heeft ze ook met wieldoppen en instapmotor geleverd. Je moet deze auto niet zien als een Evo met lederen bekleding, het zijn compleet andere auto’s.

De Legnum is meer premium en heeft een dubbelgeblazen V6 onder de bak. Deze leverde 280 pk. Althans, als je voor de handbak ging, de automaat had slechts 260 pk. In alle gevallen zijn het nog altijd snelle auto’s: van 0-100 km/u in iets meer dan vijf tellen en een top van meer dan 250 km/u.

Nissan Stagea RS Four V (EC34)

1996 – 1997

De Nissan Stagea word gekscherend weleens de Skyline Wagon genoemd. De auto deelt wel wat techniek met die auto. Ook niet gek, want de Skyline was de sportieve premium sedan van Nissan. De Nissan Stagea is met zijn rechte kofferbak een soort Volvo-esque verschijning.

Je kon ‘m krijgen met diverse zes-in-lijnmotoren, waaronder met turbo! Deze RS Four versies met 2.5 liter en turbo waren goed voor 280 pk en je kunt ze vrij eenvoudig tunen naar meer. Tegenwoordig zijn dit gewilde obscure pareltjes voor de stationwagon fans wereldwijd.

Toyota Crown Wagon Athlete

1999 – 2003

Een andere topper uit de stationwagon-cult is deze Toyota Crown Estate Athlete. De Toyota Crown is de luxe auto van Toyota. Het is (nou ja, was) vooral een luxe sedan. Maar Toyota deed aan verschillende carrosserievarianten en uitvoeringen.

Dus waar de meeste versies een luxe sedan waren, kon je ook kiezen voor een sportieve stationwagon! De motor is de 1JZ GTE, een 2.5 liter zes-in-lijn met turbo. Dit waren de laatste leuke versies, daarna kwamen V6’en en hybrides.

Subaru Legacy Touring Wagon 2.0 GT-B (BG5C)

1995 – 1999

Natuurlijk, er zijn ook STI’s van de Subaru Legacy geweest. Sterker nog, van de vorige generatie was er zelfs een STI! Dat was echter vooral een GT-Turbo met een paar modificaties en STI-logo. Deze generatie Legacy had al een snelle versie, de 2.0 GT met een 250 pk sterke EJ20H. Dat was niet de Subaru Impreza-motor (dat is de EJ20 zonder H). Het verschil is de turbo set-up. De Impreza heeft er eentje, bij de Legacy kon je er twee krijgen.

Een kleine turbo voor snelle respons en koppel bij lage toeren. Dan was er een grotere turbo voor maximaal vermogen. De GT-B is de sportievere versie van de GT. Deze is voorzien van BBS-wielen, Bilstein-dempers en een 280 pk sterke variant van de motor. De B van GT-B staat voor Bilstein. Daarnaast had de GT-B straffere veren, dikkere anti-rollbars en grotere remmen. Ook hier moet je de handbak hebben, de automaat had de 250 pk-motor van de gewone GT.

Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GT-A Wagon

2005 – 2006

Ondanks de naam ‘Lancer’ was deze auto eigenlijk een Mitsubishi Lancer Cedia. Daar was een stationwagon-versie van. Er was zelfs een sportieve versie, de Mitsubishi Cedia Wagon Ralliart, compleet met 2.4 GDI-motor met 165 pk.

Maar de echt coole versie kwam pas in 2005 met de Mitsubishi Lancer Evolution Wagon. Natuurlijk kon je kiezen voor een handgeschakelde GT met MR-aankleding. Maar als je echt een obscure station wil hebben, er was ook een luxere GT-A met automatische transmissie!

Toyota Caldina GT-T

1997 – 1999

Het kan zijn dat de Toyota Caldina je bekend voor komt. De eerste generatie Caldina (de T190) kennen wij als Toyota Carina Stationwagon. De tweede generatie Caldina lijkt verrekte veel op een Toyota Avensis, maar dan toch anders. De Avensis was een intens saaie auto bij ons, maar niet in Japan.

De Caldina GT-T is namelijk een heerlijk obscure snelle Japanse stationwagon. Deze is voorzien van de bijzondere 3S-GTE-motor, een 2.0 turbo met 260 pk. Je kan deze auto zien als een praktische Celica GT-Four. Ook nu kun je kiezen tussen een automaat en handbak, maar volgens Toyota waren ze beiden erg snel.

Mazda Capella VR-X Sports Wagon (GW)

2001 – 2002

Deze auto herkennen jullie vast nog wel. Toch behoort deze auto tot de snelle obscure Japanse stationwagons. De Mazda 626 Stationwagon was in de jaren ’90 een van de meest verstandige auto’s die je je buurman kon aanraden.

Het was alleen niet echt een leuke of spannende auto. In Japan, waar de auto Capella heette, kon je wél een bijzondere versie kopen, namelijk de V-RX. Deze had een hoogtoerige 2.5 V6 onder de kap! In je gigantische ‘wagon! Hoe cool is dat?

Nissan Avenir 2.0 X GT Turbo (E-PNW10)

1995 – 1996

De Nissan Avenir is ook zo’n model dat er alleen als stationwagon is, net als de Stagea. De bedoeling van de Avenir is een functionele ‘wagon voor families. Het was in principe een Nissan Bluebird, maar dan met een modernere stationwagon-koets erop. In Nederland hadden we de Sunny Stationwagon die er het meeste op lijkt. Sterker nog, de Avenir Cargo heette in Nederland Sunny Wagon!

De Avenir kwam er voornamelijk met heel verstandige aandrijflijnen, maar van 1995 tot eind 1996 was daar de de Avenir Turbo. Voorzien van een SR20DET uit de Nissan 200SX en Nissan Sunny GTiR, om even een zijstraat te noemen. Standaard kreeg je een automaat en vierwielaandrijving, waarmee je in principe overal en altijd bloedsnel kon zijn.

Mitsubishi Magna Sports Wagon (TJ)

2001 – 2002

Deze smokkelen we. De Mitsubishi Magna is een auto van een Japans merk, maar bedoeld voor Australië. Daar zijn relatief grote eenvoudige auto’s erg populair. De Magna was het antwoord op de Holden Commodore en Ford Falcon. In de meeste gevallen zijn Magna’s functioneel, soms een beetje luxe.

Mitsubishi experimenteerde met de Magna Sports Wagon, een Magna met dikke bodykit, grote wielen en flinke verlaging. Dat pakte goed uit. Helaas was het productiemodel minder dik, maar alsnog kreeg je een dikke stationwagon met 3.5 liter V6 en fraaie wielen. Bijzonder obscuur!

Uiteraard is deze top 10 met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Het kan zijn dat je eentje mist, zoals de Subaru Levorg van Mighty Car Mods. Uiteraard kun je in de comments zeggen dat een Tesla Model Y beter is in alle opzichten of welke auto we missen.