‘Audi schrapt prestigieus vlaggenschip’

Audi was bezig met een prestigieus topmodel, maar daar schijnt Volkswagen nu de stekker uit te trekken.

Volkswagen is een van de merken die niet achter de feiten aan loopt als het om elektrische auto’s gaat. De Duitsers zijn druk bezig hun ID-modellengamma uit te rollen. Sterker nog: ze zijn al bezig met een baanbrekende auto die de ID-modellen moet opvolgen.

Dit was allemaal mooi bedacht onder de vorige CEO Herbert Diess. Volkswagen zou met een revolutionair vlaggenschip komen genaamd Project Trinity. Ook Audi was met een prestigieus topmodel bezig, onder de noemer Project Artemis.

Onder nieuwe CEO Oliver Blume komt dit alles echter op losse schroeven te staan. Vorige maand ging al het gerucht dat Volkswagen afziet van de bouw van de Trinity-fabriek. Het model zou nog wel op de planning staan, maar in plaats van een brede en lage sedan zou het nu een SUV worden. Verrassing.

Niet alleen Project Trinity wordt op de schop gegooid, ook Project Artemis lijkt nu op losse schroeven te staan. Het Duitse Handelsblatt meldt namelijk dat Volkswagen de stekker wil trekken uit het prestigeproject van Audi.

Project Artemis hield in dat Audi bezig was met een zeer efficiënt topmodel dat op niveau 4 autonoom zou kunnen rijden. Hier waren ze in 2020 mee begonnen en de auto zou in 2024 al op de markt moeten komen. Dat klonk allemaal erg ambitieus.

Aanvankelijk zou Porsche ook meewerken, maar die trok zich afgelopen januari terug. Porsche is nu waarschijnlijk heel blij met deze beslissing, al hebben ze destijds wel €100 miljoen aan compensatie betaald.

Het plan om Project Artemis te schrappen zou onderdeel uitmaken van een nieuwe softwarestrategie van Oliver Blume. Die is nodig, omdat er onder Diess het een en ander mis ging op dit vlak. De nieuwe baas gaat het roer dus helemaal omgooien.

Er komt overigens op termijn alsnog een nieuw vlaggenschip van Audi, maar die krijgt naar verluidt een hele andere basis. Deze zal op hetzelfde platform als de elektrische Panamera komen te staan, wat dus door Porsche ontwikkeld is. Deze modellen kunnen we op z’n vroegst in 2026 verwachten.

