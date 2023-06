Liever met de auto? OV is veel te duur!

Is dat Openbaar Vervoer niet gewoon veel te duur?

Wat ga je kopen na je huidige auto en hoeveel gaat dat kosten? De bijtelling 2024-2025, waar gaat dat heen? Om nog maar niet te spreken over rekeningrijden, wat gaat dat kosten? Allemaal legitieme vragen voor de (nabije) toekomst. Maar we zoeken het iets dichterbij in de tijd. Wat als je morgen ergens heen moet, is het Openbaar Vervoer dan een optie?

Openbaar Vervoer is een optie, toch?

Onlangs kwamen er een paar trips voorbij waarbij we evenzogoed voor het Openbaar Vervoer konden kiezen in plaats van de auto. Maar telkens viel de optie Openbaar Vervoer af door de combinatie van langere reistijd + hogere kosten. Nee, we bedoelen VEEL HOGERE kosten. We beschrijven enkele voorbeelden en gebruiken de (prijs)informatie van 9292.nl .

Naar het strand met het OV

Yippie, de langverwachte metro/treinverbinding naar Hoek van Holland Strand is eindelijk na jaren vertraging gereed. Nog steeds is het voor de meeste mensen in de regio Rotterdam de dichtstbijzijnde mogelijkheid om naar het strand te gaan. Berkel en Rodenrijs waar ons kantoor staat heeft een aantal metrostations, dus dat moest goed komen, een tripje naar Hoek van Holland Strand. Dus werd 9292.nl geopend om eens te zien hoe lang die reis zou duren met 2 volwassenen en een kind van 9.

Afstand met de auto 35 km

reistijd met de auto (zonder files) circa 40 minuten

reistijd met de metro tot aan HvH strand: circa 1 uur (incl 1 x overstappen)

Kijken naar de prijs per kaartje voor een volwassene voor deze rit zien we dat er geen daluurtarief is in de metro (fijn dat de trein een metro is geworden…) en dat komt dus neer voor 2 volwassenen en een kind onder de 12 jaar (34% korting) op 2 maal € 7,65 + 1 maal € 5,05 (34% korting) = € 20,35 (enkele reis!). Het retourtje zou voor ons dus komen op € 40,70. Heb je meer kinderen, dan loopt dit bonnetje verder op natuurlijk.

Onze vergelijking met de auto stopte hier direct, want er staat een volgetankte Autoblog Garage Mazda CX-5 voor de deur ( Er zijn zo’n 1,25 miljoen leaseauto’s in NL, dus die situatie is niet echt uitzonderlijk…) En € 40 voelde daarmee als verspilling.

Maar laten we eens uitgaan van 70km rijden met de auto (want we willen ook terug). Dan nog kan je er allerhande ‘kilometer-prijzen’ op los laten. Maar in 2023 zullen veel mensen denken. Wat kost het me aan benzine die rit en wat kost parkeren? Dat laatste is makkelijk, want dat is gratis bij Hoek van Holland Strand. Dat is niet overal zo.

Brandstof zal ergens tussen de 3 en 8 liter brandstof zijn, dus ergens tussen de € 5,50 en € 17,50. Afhankelijk van brandstofprijzen en verbruik. Doe je deze rit elektrisch dan gokken we dat in 9 van de 10 gevallen de werkgever OOK die kosten betaalt.

Onze conclusie? Wij gingen lekker met de auto. Maar tijdens een hete zomerdag waar je waarschijnlijk lang in de file moet staan naar het strand? Dan vertrekken we gewoon iets eerder MET DE AUTO!

Naar Schiphol met het OV

We moeten om 08.00 uur vliegen voor een paar (4) dagen. Op zo’n moment open je heel voorzichtig 9292.nl om te kijken of ruim 3 uur voor die tijd het OV al rijdt. Dit bleek half het geval te zijn, dus ook hier maakten we de berekening voor die vlieg-citytrip met het gezin.

afstand met de auto 54 km

reistijd met de auto (zonder files) circa 40 minuten

reistijd met de metro/trein tot aan Schiphol: 50 minuten (incl 2 x overstappen)

Omdat een de reis voor 9.00 uur plaats vindt (heenreis), zit er korting op het treingedeelte, niet op het metro gedeelte (Natuurlijk…). De rekensom werd:

Metro heen en terug: 4 * € 3,70 + 2*2,44 (34% korting) = € 19,68 (metro)

Trein heen: 3* € 5,76 (reductie tarief) = € 17,28 (trein heen daltarief)

Trein terug: 2* € 9,60 + 1* € 5,76 (reductie tarief) = € 24,96 (trein terug)

Totaal voor 3 personen met het Openbaar vervoer naar Schiphol en terug € 61,92

Dat voelt als veel geld, aan de andere kant kan je er zeker geen taxi voor laten rijden, ook niet met speciaal Schiphol tarief.

Maar parkeren is toch niet te betalen op Schiphol?

De ultieme tip is nog steeds, zoek een familielid en laat die je op Schiphol afzetten met jouw leaseauto of eigen auto. Dat kost het minste en je hebt de grootste kans dat heen- en terugrit precies op jouw behoeftes is afgestemd.

Maar je kunt wel degelijk gewoon parkeren op Schiphol voor ‘normaal’ geld. De truuk is heel simpel. Je moet reserveren. Doe je dat niet dan ben je echt een dief van je eigen portemonnee. We gaan terug naar ons voorbeeld.

2 Weken voor onze Schiphol trip raadplegen we de website van Schiphol zelf. Natuurlijk zijn er ook nog andere parkeeraanbieders rondom Schiphol, maar dat is een heel ander verhaal…

Je wilt eigenlijk natuurlijk op P1 staan, dan loop je direct de vertrekhal in. P3 is ook prima, maar dat is 5 minuten met de pendelbus. Niet iets waar je naar uitkijkt om 06.00 uur ’s ochtends. In ons voorbeeld moeten we van vrijdagochtend t/m maandag einde middag parkeren. P3 geeft vrolijk € 99,- aan als tarief voor die periode en P1 zelf € 293,-. Maar let op, dat zijn de prijzen wanneer je niet reserveert. 2 weken voor de reis loonde reserveren nog zeker de moeite. Met reservering daalde de prijs van P3 naar € 44 en die van P1 zelfs van 293 naar 63 euro. Nog eerder reserveren zou zelfs een nog lager tarief hebben opgeleverd.

In ons geval won de auto ook hier omdat hier die volgetankte leaseauto voor de deur staat. Maar wat als dat niet het geval is? Aan brandstofkosten zou je voor circa 110 km ( heen en terugrit) tussen de 5 en 12 liter kwijt zijn. Dus ergens tussen de € 9 en € 24 . Hiermee werd de onzekere OV verbinding (want vroeg in de ochtend, geen speling) dus in ons meest gunstige geval bijna even goedkoop als met de auto.

Tsja, voor ons werd het dus een gevalletje liever met de auto. Zeker ook omdat in de week van reizen de treindienstregeling rondom Amsterdam niet echt betrouwbaar leek te zijn.

Openbaar Vervoer, wat zou het beter maken?

Zomaar 2 voorbeelden voor ons specifieke geval. Vooral het feit dat parkeren op Schiphol in verschillende gevallen goedkoper kan zijn dan wat het OV kost is opmerkelijk.

Hoe zouden ze wat mij betreft Openbaar Vervoer, zeker naar Schiphol aantrekkelijker kunnen maken? Ten eerste gewoon 24 uur per dag blijven rijden en daarnaast de treinreis naar Schiphol altijd inclusief moeten maken wanneer je een vliegticket koopt. Net zoals bij veel evenementen (vroeger) vaak het geval was. Maar goed, daar is vast niet iedereen het mee eens ;-)

disclaimer: bovenstaande berekeningen op basis van de info die 9292.nl biedt en ja natuurlijk wordt de situatie beter voor het OV met minder reizende mensen en slechter met meer reizende mensen. Om ook maar niet te spreken van mensen die bijvoorbeeld vanuit Limburg (hoi Tom!) naar Schiphol moeten reizen.

fotocredit: Toen we dit artikel aan het schrijven waren kwam autoverhuurder Enterprise met een nieuwe campagne op de OV stations rondom Amsterdam, de boodschap sloot mooi aan. En ja, je kunt dus ook een auto bij Enterprise huren als je Liever met de auto gaat.