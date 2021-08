Helaas, je kunt de snelste auto ter wereld niet meer kopen

Alhoewel we nog geen bewijs hebben dat het ook écht de snelste auto ter wereld wordt.

Als je de snelste auto ter wereld wilt kopen is dat nog niet zo makkelijk, zelfs al speelt geld geen rol. De beste strategie is misschien nog om een bestelling te plaatsen bij alle auto’s die kans maken en de rest van de bestellingen te annuleren. Maar dan nog kan het record zomaar weer in andere handen vallen. Dus eigenlijk moet je ze gewoon allemaal kopen.

Officieel is het record nog steeds in handen van Koenigsegg. De Zweden klokten in 2017 een topsnelheid van 447,19 km/u. Er zijn echter genoeg andere kapers op de kust. Bugatti zette een topsnelheid neer van 490,48 km/u met de Chiron Super Sport 300+. Dat is beduidend sneller, maar dat was nog een prototype. SSC heeft 455,30 km/u gehaald (dit keer niet omstreden), maar ook dat record is niet officieel. De auto is namelijk nog niet gehomologeerd voor straatgebruik.

Naast SSC is er nog een Amerikaanse partij die hun zinnen heeft gezet op de felbegeerde titel ‘snelste productieauto ter wereld.’ Dat is Hennessey. Zij toverden eerder een Lotus Exige om tot Venom GT en pakten daarmee het wereldrecord.

De Venom GT kreeg vorig jaar een opvolger in de vorm van de Venom F5. Dit is een compleet andere auto, want deze is gebouwd op een eigen platform en niet op een Lotus-basis. Ook de 6,6 liter biturbo V8 met 1.843 pk is van eigen makelij. Deze auto zou een topsnelheid moeten krijgen van meer dan 500 km/u. Als ze dit in de praktijk kunnen brengen geven ze daarmee dus Koenigsegg, SSC én Bugatti het nakijken.

Hennessey heeft daarvan echter nog geen enkel bewijs geleverd. SSC heeft veel kritiek gekregen, maar zij deden ten minste wel pogingen. Bij Hennessey zijn het tot noch toe alleen nog maar beloftes.

John Hennessey kan echter tevreden zijn, want alle exemplaren zijn al uitverkocht. Nu was dat ook niet heel moeilijk, want de auto wordt in een oplage van 24 stuks gebouwd. Sterker nog: met die wetenschap heeft het nog best lang geduurd. De auto is namelijk al negen maanden geleden onthuld en de eerste concept car werd vijf jaar geleden al getoond.