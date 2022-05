Als je wil blijven leven, mijd je België en Duitsland even

Het is maar een tipje hoor, maar als je leven je lief is, mijd je België en Duitsland vandaag. Het is daar levensgevaarlijk op de weg…

Het is vandaag Hemelvaartsdag en in België en Duitsland lijken de automobilisten dat nogal letterlijk te nemen. Het is daar vandaag namelijk de gevaarlijkste dag van het jaar op de wegen. Dat meldt het AD. En als je denkt dat we een soort macaber geintje maken, in de verste verte niet. Wij doen namelijk niet aan geintjes. Ben je mal zeg?

In België zijn tijdens de laatste 5 Hemelvaartsdagen in totaal 699 ongelukken gebeurd waarbij doden of gewonden zijn gevallen. Of allebei, dat kan natuurlijk ook. En ook in Duitsland is het op deze dag traditiegetrouw veel vaker raak dan op andere dagen.

Waarom? Simpel.

ALCOHOL!!

België en Duitsland massaal aan de drank

In België wordt er met Hemelvaartsdag traditiegetrouw flink veel gezopen, omdat het niet alleen vandaag een vrije dag is, maar morgen ook. Veel bedrijven hoeven hun personeel 4 dagen niet te zien en gunnen hen een lekker lang weekend.

Als het weer een beetje meewerkt zitten de terrassen overvol en vloeien de pintjes rijkelijk. En als het regent zitten ze binnen, doen ze ook niet moeilijk over. Jammer alleen dat al die bezopen Belgen dan wel weer met de auto naar huis gaan. Met veelal fatale afloop.

In Duitsland zuipen ze nog veel meer

Ook in Duitsland wordt er op Hemelvaartsdag veel gedronken en dat is niet alleen om te herdenken dat Jezus Christus 39 dagen na de opstanding uit de dood is opgevaren naar de Hemel, het is daar ook nog Vaderdag. En dat vieren de mannen daar niet met een ontbijt op bed, een lelijke gekleide asbak en een afzichtelijke tekening van hun kind, maar met hun vrienden.

De mannen gaan dan gezamenlijk op pad, trekken een paar blikken Schultenbräu open, steken de barbecue aan en komen pas weer in actie als zowel de drank als het vlees op is. En ook zij stappen en masse zo lam als een torretje in de auto.

Dat zie je dus ook terug aan het aantal ongelukken waarbij drank in het spel was. Normaal gesproken zijn het er in Duitsland 98 op een dag, op de laatste normale Hemelvaartsdag in 2019 waren het er 263. We bedoelen maar..

Blijf vandaag weg uit België en Duitsland

Als je leven je lief is, blijf je vandaag dus even weg uit België en Duitsland. Goedkoop tanken kan ook morgen nog en de Lidl net over de grens verkoopt vandaag ook heus niet alle afbakbroodjes uit. Blijf dus maar gewoon in Nederland.

Oh ja, bij ons is het vandaag dus gewoon veilig op de weg, maar moet je met kerst en Oud&Nieuw niet gaan rijden. Dat zijn de dagen waarom de Nederlanders massaal met hun lamme harses de auto instappen. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk, die doen het altijd, ongeacht de datum.

Dus wees alsjeblieft gewaarschuwd en als je nou zelf in België of Duitsland woont, ga dan alsjeblieft niet met drank op achter het stuur vandaag. Sterker, doe maar helemaal nooit.

We zijn jullie allemaal zeer dankbaar.