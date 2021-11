Ford e-Transit doet het slimmer dan Mercedes

Ford heeft de prijs bekendgemaakt van de e-Transit. De bestelauto is best interessant in de markt gezet, kijk maar!

In het voorjaar van 2022 doet Ford ook mee in de wereld van de elektrische bedrijfswagen. Het is natuurlijk afwachten of de e-Transit het ook zo goed gaat doen als de reguliere versie. Bij Ford Bedrijswagens doen ze er in elk geval alles aan om het model goed op de kaart te zetten.

Concurrentie

En dat is zo op het eerste gezicht best goed gelukt. Ten eerste de actieradius. Ja, zeggen ze bij Ford: onze Ford E-Transit komt tot twee keer verder dan zijn concurrenten. Zonder namen te noemen uiteraard. Maar als we zelf even de concurrenten erbij zoeken is het inderdaad geen onaardige auto. De E-Transit heeft een actieradius van 317 kilometer. De Mercedes e-Sprinter, om maar een concurrent te noemen, komt slechts 168 kilometer ver. Kijk, dat is een groot verschil. Volkswagen levert nog geen elektrische Transporter in ons land.

En dan is er nog de prijs. Waar de e-Sprinter met gesloten cabine begint bij € 55.135 excl BTW en BPM, scoor je een e-Transit met gesloten cabine vanaf € 49.050 excl BTW en BPM. De Chassis Cabine begint bij € 48.675 exclusief. Vanaf het voorjaar van 2022 is de nieuwe Ford e-Transit leverbaar.

Laden

Ford heeft gekozen voor een 67 kWh accupakket in het geval van de E-Transit. De batterij is in 34 minuten van 15 naar 80 procent te laden aan een 115 kW DC-snellader. Met een gewone 3-fase laadpaal of Wallbox op 11 kW duurt het ongeveer 7,2 uur voor hetzelfde laadproces. Qua vermogen is er keuze uit twee smaakjes. Met 184 pk of met 269 pk. Het maximumkoppel ligt op 430 Nm.

Gewichten

Net als bij de gewone Transit, is er keuze zat qua uitvoeringen. Als Bestelauto, Bestelauto Dubbele Cabine en Chassis Enkele Cabine, in diverse lengte- of hoogtevarianten. Het maximaal toelaatbaar gewicht ligt tussen de 3,5 tot 4,25 ton met een maximaal laadvermogen van 1.616 kg of 1.967 kg in het geval van de Chassis Cabine.