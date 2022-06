Snelste stationwagon op de Nurburgring: er is een nieuwe!

Records zijn er om te verbreken. Er is een nieuwe snelste stationwagon op de Nurburgring!

Het lijkt erop dat BMW graag iets van momentum en ‘buzz’ creëert omtrent de nieuwe M3 Touring. Het merk uit Beieren laat bijna elke week wel foto- en beeldmateriaal los. Maar eerlijk is eerlijk, soms is het zelfs voor de meest verstokte BMW Touring-fanboy te veel. Na zoveel teasers mag BMW wat ons betreft maar een ding doen: dat ding onthullen.

Maar dat doen ze nu nog steeds niet. Want ze hebben weer een videootje en een berichtje voor ons. Gelukkig is er deze keer wél nieuwswaarde. BMW heeft de M3 Touring naar de groene hel gebracht en wat blijkt, het is de snelste stationwagon op de Nurburgring!

Snelste stationwagon op de Nurburgring

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, de BMW M3 Touring doet de Nordschleife in 7:30.50. Hoe snel is dat eigenlijk? Heel snel, uiteraard. Er is dus geen stationwagon die sneller is.

De Seat Leon Cupra en Mercedes-AMG E63 hadden de titel al eens eerder in handen, nu mag BMW de honneurs waarnemen met de M3 Touring. Uiteraard gaat dat gepaard met beeldmateriaal waarin je kunt zien wat er allemaal bij komt kijken.

Bandenwarmers en keramische schijven

Hoe representatief de Ringtijd is, valt nog te bezien. De banden worden van te voren opgewarmd (echt waar) en uiteraard is dit exemplaar uitgerust met de bijna 10 mille kostende keramische remschijven.

Het is net als met een horloge waarmee je 10 kilometer diep kunt badderen. Je doet het niet, maar het is wel premium dat je wéét dat de techniek het aan zou kunnen.

Techniek snelste stationwagon op de Nurburgring

Over techniek gesproken, de BMW M3 Touring (modelcode G81) heeft een S58B30T0-motor onder de kap. Dat betekent een 3.0 zes-in-lijn met twee turbo’s, goed voor 510 pk en 650 Nm. De M3 Touring heeft altijd de ZF 8HP76-transmissie, een automaat met koppelomvormer en acht versnellingen.

Daarbij heb je ook altijd xDrive-vierwielaandrijving. Het gewicht is niet bekend, maar reken op precies 1.825 kg. Een Touring weegt namelijk 70 kilogram meer dan de sedan. Daarmee is het de op één na zwaarste 3 Serie. De M340d xDrive touring weegt namelijk 1.845 kg.

Goodwood

De BMW M3 Touring lekte deze week al. Ze weten we hoe de neus, zijkant en achterzijde van de M3 Touring er uit komt te zien. Overigens hoef je niet meer heel erg lang te wachten. De officiële releasedatum is 23 juni, tijdens het Goodwood Festival of Speed volgende week. Dus als BMW nog een paar teasers heeft, moeten ze heel erg snel zijn.

