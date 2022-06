Parkeerdiscriminatie eindelijk officieel toegestaan

Nu parkeerdiscriminatie is toegestaan voor gemeenten, kan men geld verdienen.

Fans van auto’s met een verbrandingsmotor hebben vanaf volgend jaar weer wat te klagen. Naast het feit dat je motorrijtuigenbelasting betaalt en accijnzen op brandstof is dat natuurlijk niet voldoende. Jouw auto moet natuurlijk ook geld opleveren als je geparkeerd staat.

Vandaag is er een wet aangenomen die het mogelijk maakt om verschillende tarieven te hanteren voor auto’s. In dit geval gaat het om auto’s met een verbrandingsmotor en uitstootloze voertuigen als een elektrische auto of waterstofauto. Op dit moment is er in het kader van gelijkheid geen onderscheid in parkeertarieven.

2023

Vanaf 1 januari 2023 is dat anders, dan is parkeerdiscriminatie toegestaan. Dat meldt de Rijksoverheid. Die datum staat overigens niet geheel vast, overigens. Als 1 januari te ambitieus blijkt, wordt het later dat jaar.

Men spreekt op dit moment nog even een ‘parkeerkorting’. Dat betekent dat je het normale tarief betaalt als je een benzine- of dieselauto hebt. Je kunt dan korting krijgen als je een Tesla hebt of een van de weinige Nederlanders bent met een Toyota Mirai of Hyundai Nexo. Heel erg mooi natuurlijkm Echter, als je niet al te naïef bent, zie je waar dit naartoe gaat.

Parkeerdiscriminatie

Gemeenten kunnen namelijk hun parkeertarieven aanpassen en met de nieuwe wet is het mogelijk dat ze verschillende tarieven gaan hanteren. De kans de dat je flink meer gaat betalen is aanwezig. Zeker in Amsterdam, waar het college staat te popelen om parkeerdiscriminatie toe te passen.

Dat zal zeker niet verkeerd gaan uitpakken, want ondanks dat elektrische auto’s populair lijken te zijn, valt het natuurlijk best mee. Van de 9.000.000 auto’s zijn er nog geen 300.000 geheel elektrisch. Deze regel is dus potentieel een goudmijn.

Volgens staatsecretaris Heijnen (CDA) hebben gemeenten nu een extra instrument om herrie en uitstoot te verlagen. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze maatregel zorgt voor een stijging van 1 tot 4% van het aandeel elektrische auto’s. De autoverkoop in Nederland van nieuwe auto is beroerder dan ooit. Dus, zoveel win je er ook niet mee. 1-4 procent van bijna niks is alsnog bijna niks. Dat is dus nog even lekker cashen.

