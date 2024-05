Dít is de snelste cabriolet ter wereld*

*als we uitgaan van sprinttijd sowieso, dan is dit echt wel de snelste dakloze straatauto die je gaat vinden.

Gisteren presenteerden wij de cabriolet met de hoogste kilometerstand van Nederland. Nou zijn ‘SLK’ en ‘cabrio’ niet ongewone zoekopdrachten in de Marktplaats-zoekbalk van collega Machiel, maar met de zomer voor de deur ga je jezelf toch weer afvragen of dakloos niet erg tof is. Maar als je nou echt de allersnelste cabrio ter wereld wil, hoe veel geld moet je dan opsparen?

Snelste cabrio

Heel erg veel, want de snelste cabrio ter wereld komt van Bugatti. De officiële recordhouder is de Veyron Grand Sport WRC Vitesse, maar met de komst van de Mistral kan het bijna niet anders dat die nog sneller is. Maar op de sprint moeten die het in theorie afleggen tegen de cabrio van vandaag.

Demon 170

Het is namelijk een Dodge Challenger Demon 170. Dat is de overtreffende trap van de Dodge Challenger Demon. Die was al vrij extreem met een sprinttijd van rond de 2 seconden naar 100 km/u en 840 pk. De Demon 170 is een ultieme afsluiter van het Hellcat-recept en de 6.2 HEMI V8. Nu levert de auto namelijk 1.025 pk en 1.281 Nm. Goed voor een theoretische 0-100 sprint in 1,66 seconden. Dude.

Cabrio?

Nu horen we je denken: maar er was toch geen Dodge Challenger Cabrio? En de beperkte exemplaren die door huisvlijterts of derde partijen gebouwd zijn, dat zijn geen Demon 170’s. Klopt, dit is dan ook de enige van de 3.300 gebouwde en te bouwen Demon 170’s die als cabrio is uitgevoerd. Dat is gedaan door Droptop Customs, maar geautoriseerd door Dodge. Dan moet het wel goedkomen, toch?

Wat de specificaties van de cabrio zijn (en belangrijker, of het eventuele toegenomen gewicht impact heeft op de sprinttijd), dat wordt niet bekend. Maar aangezien deze cabrio gebaseerd is op de snelst sprintende auto ter wereld, zal de afwijking niet gigantisch zijn.

Duur

En hoe duur is dat dan? De auto is recent verkocht voor 242.000 dollar. Vergeleken met de miljoenen die een Bugatti kost valt het mee, maar het is nog steeds veel geld voor een Dodge Challenger. Maar ja, de enige en waarschijnlijk de snelste, dan kost het al vrij snel een paar duiten. (via Mecum)