Snelwegherfst van 2019 was door boeren drukste ooit

De flinke regenval heeft ook geholpen.

Ieder jaar komt het weer terug: de drukke herfstmaanden op de snelweg. Iedereen moet nog wennen aan de duisternis die eerder optreedt, de wegen die steeds natter worden en de boeren die met trekkers naar Den Haag gaan. Al is dit laatste wel een nieuw fenomeen.

Rijkswaterstaat schrijft nu dat er iets bijzonders aan de hand is met deze herfst. Het is niet alleen de drukste tijd van het jaar, het is in 2019 ook de drukste herfst ooit. De cijfers zijn voorlopig, maar wie naar oktober en november kijkt ziet al dat we flink langer stilstonden dan vorig jaar.

De absolute cijfers noemt Rijkswaterstaat niet, maar aan de hand van een liniaal kunnen we opmaken dat er in oktober 2018 een filedrukte was van zo’n 1.350 duizend ‘kilometerminuten’, een jaar later was dit ongeveer 400 duizend ‘kilometerminuten’ meer. Een kilometerminuut is de lengte van de file maal het aantal minuten. We stonden met z’n allen dus in files die vierhonderdduizend kilometer langer waren, of die vierhonderdduizend minuten langer duurde. Of een mengeling van die twee.

Belangrijkste oorzaken van deze langere/extra files, waren volgens Rijkswaterstaat de regenval en de boerenprotesten. Nu is regen in de herfst niet zo heel uniek, maar boeren die per trekker over de snelweg richting Den Haag gaan wel. Toch was regen de reden voor de drukste filezwaartesnelwegdag van Nederland, dit was op donderdag 28 november. Twee dagen daarvoor was het de op één na minst-leuke-dag om op de snelweg te rijden, ook deze keer kwam het door regen. De vierde en vijfde drukste herfstdagen kwamen wél door de boerenprotesten, plek drie kwam door ongevallen rond Rotterdam begin oktober.

Dat is de top-vijf ergste herfstdagen, wie naar heel 2019 kijkt, ziet dat deze top-vijf ook meteen de top-zes uitmaakt. Alleen de dag voor Hemelvaart is een nieuwkomer, op plekje drie. Die top-vijf is trouwens opvallend: de drukste ochtendspits ooit betekent dus niet automatisch de drukste filezwaartesnelwegdag ooit.

Andere opvallende zaken uit de voorlopige cijfers van RWS? Meer snelwegdrukte wordt blijkbaar veroorzaakt door vrachtwagens en mensen die naar hun werk rijden. Deze voertuigen zorgden voor ruim zeventig procent van de drukte; vijf procent meer dan vorig jaar. Zestien procent kwam dit jaar door ongevallen, de resterende oorzaken waren pechgevallen, afgevallen lading, evenementen en demonstraties. Uiteindelijk zijn evenementen en demonstraties dus maar voor een klein deel verantwoordelijk voor de snelwegdrukte, toch merkt RWS wel op dat deze oorzaken voor vijf keer meer/langere files hebben gezorgd.

