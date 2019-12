‘Volkswagen kampt met softwareproblemen bij de ID.3’

De autofabrikant zou zelfs een parkeerterrein hebben gehuurd, om daar twintigduizend auto's te kunnen stallen...

Een van de grootste verschillen tussen auto’s van nu en van 25 jaar geleden, is de verdere opkomst van computers. Waar de elektronica in mijn 205 uit ’96 grotendeels beperkt blijft tot de raambediening en de radio, gaat in vrijwel alle nieuwe auto’s alles van het sturen en het gasgeven tot het starten van de auto via computerchips. Daardoor zit er in auto’s veel meer software dan voorheen en in software willen wel eens bugs sluipen.

Mogelijk is dat waar Volkswagen met de ID.3 nu last van heeft. Het Duitstalige Manager Magazin schrijft namelijk dat Volkswagen kampt met ‘gigantische softwareproblemen’. De problemen zouden zo groot zijn, dat ID.3’s – die al sinds november worden geproduceerd – met onvolledige software van de productieband afrollen. En waar bijvoorbeeld Tesla’s gewoon thuis kunnen worden geüpdatet, is dat bij de ID.3 nog niet het geval.

Om die auto’s ergens te kunnen stallen, zou de autofabrikant speciaal voor de ID.3 parkeerplaatsen hebben gehuurd. Pas in de lente kunnen werknemers van het bedrijf volgens het tijdschrift met ‘mobiele computerstations’ (laptops?) aan de slag om de auto’s aan te sluiten en de nieuwe software te kunnen installeren. Dit gebeurt fasegewijs, de tweede helft wordt later in de lente – medio mei – van een update voorzien. In totaal zou het om twintigduizend ID.3’s gaan die met onvolledige software worden geproduceerd. Na deze update kunnen de auto’s wel ‘over the air’ worden geüpdatet.

Het is onduidelijk wat de softwareproblemen precies inhouden, ook is het niet bekend of dit problemen gaat opleveren voor de verdere productie en levering van de elektrische auto. De ID.3 moet halverwege volgend jaar op de Nederlandse markt terechtkomen. Eerst komt een introductiemodel met een bereik van 420 kilometer, deze gaat vermoedelijk ongeveer 40.000 euro kosten. Later volgen 45 kWh- en 77 kWh-versies, met een actieradius van respectievelijk 330 en 550 km. Autoblog.nl heeft Volkswagen om een reactie gevraagd over de vermeende softwareproblemen.

