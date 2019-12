‘Dealers brengen minder geld op door dalende autoverkopen’

Een gemiddelde autodealer zou met de huidige winst net die elektrische MG SUV kunnen kopen...

Oplopende voorraden, dalende autoverkopen, monteurs die minder werk hebben… Het gaat niet goed met de autodealers, zo schrijft BOVAG. De nettowinst van de gemiddelde dealervestiging was de eerste negen maanden van dit jaar 0,36 procent. Klinkt een beetje vaag, maar volgens BOVAG komt dit neer op een winst van 32.500 euro voor de gemiddelde dealeromzet van bijna 9 miljoen euro. Met andere woorden, van de winst van negen maanden werk kan een gemiddelde dealer een elektrische MG ZS kopen.

Tijdens De Nationale Autoshow-aflevering van vandaag was BOVAG-woordvoerder Tom Huyskens te gast, waar hij meer uitlegde over de problemen. Die hebben gedeeltelijk te maken met de dalende autoverkopen, aldus de woordvoerder. Dit jaar worden er zo’n 440.000 auto’s op kenteken gezet. Dit getal is vergelijkbaar met vorig jaar, maar geeft volgens Huyskens een vertekenend beeld. Dertigduizend auto’s daarvan zijn namelijk voor rekening van Tesla. En waar maakt Tesla geen gebruik van? Dealers.

Geen dealers betekent geen dealerwinst, natuurlijk. Maar er speelt volgens BOVAG meer. Zo worden dealers volgens de organisatie ‘vanwege Europese regelgeving’ door autofabrikanten onder druk gezet om in 2019 nog zoveel mogelijk milieuvervuilende benzine- en dieselauto’s op kenteken te zetten, zodat de gemiddelde C02-uitstoot in 2020 lager ligt. Daarom worden dealers ‘volgestouwd met auto’s die ze niet kwijt kunnen, of voor hele hoge kortingen’. Auto’s die niet in 2019 worden verkocht, worden volgens de BOVAG-woordvoerder wel op kenteken gezet en in 2020 als tweedehands verkocht. Met andere woorden, dan gaan die prijzen nóg lager liggen en maken dealers nóg minder winst. Dit is natuurlijk wel goed nieuws voor de petrolhead die in de markt is voor een nieuwe benzine- of dieselauto: wacht tot volgend jaar, dan kan je een nieuwe occasion kopen.

Een ander probleem waar de dealers mee kampen, is dat autofabrikanten ze volgens de woordvoerder ‘te optimistische verwachtingen hebben gegeven’. Daardoor hebben ze bijvoorbeeld teveel personeel aangenomen. Dit jaar zou het aantal voltijdbanen gemiddeld per vestiging gestegen zijn met ruim 8 procent.

In de cijfers zijn overigens ook de gevolgen van de verhoging van de BPM. Gemiddeld genomen verkochten dealers per vestiging 15 minder auto’s, om op een totaal van gemiddeld 234 auto’s per vestiging te komen. Nu maar hopen dat het BPM-onderzoek beter wordt uitgevoerd door de opvolger van staatssecretaris Menno Snel.

Is het volgens BOVAG alleen maar doom and gloom? Nee, kennelijk kunnen dealers met een paar quick fixes snel stappen zetten. Betere communicatie binnen het team, duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, kennis van de systemen en het meten van resultaten zou volgens de organisatie helpen. Misschien dat ze dan volgend jaar voor het topmodel van de MG SUV kunnen gaan.

