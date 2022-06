Zo wordt jouw auto niet meer bloedheet in de zon

Het bedrijf SolCold verandert jouw auto in de zon van sauna naar (bijna) aangename ruimte.

We hebben dit jaar al wat warme dagen gehad en dan moet de zomer officieel nog komen. Mocht je dus veel je auto nodig hebben, dan kun je je alvast voorbereiden op een flinke portie hitte dat jouw auto opvangt terwijl deze stil staat. Er zijn dingen die je eraan kan doen, zoals een zonnescherm op je voorruit, de ramen laten luchten of – de moeilijkste – terug in de tijd gaan en een witte auto kopen in plaats van een zwarte of donkere kleur. Alle maatregelen zijn echter een doekje voor het bloeden: het wordt gewoon belachelijk heet in een auto in de zomer.

SolCold

En dan mogen wij nog van geluk spreken dat we in Nederland wonen, waar het betrekkelijk rustig is qua zonnige dagen. Dichter bij de evenaar is het hebben van een rijdende sauna dagelijkse kost. Niet geheel toevallig dat we het moeten hebben over een bedrijf uit één zo’n land: Israël. Het Israëlische bedrijf SolCold heeft een oplossing voor te hete auto’s. En te hete huizen en andere dingen die te warm worden, maar het blijft Autoblog.

Koelen met de zon

Het bijzondere van het product van SolCold is dat de verkoeling wordt verzorgd door… de zon! Het product in kwestie is een soort coating of wrap dat op bijna alles kan worden toegevoegd, dus ook vrij makkelijk op een auto. Het gaat om vier lagen en elke laag zorgt voor een thermische reactie waarmee zonlicht wordt geblokkeerd en zelfs omgezet in koude(re) lucht. Dat bijzondere proces zal wel datgene zijn in de vierde laag, wat strikt geheim is om SolCold uniek te houden.

Resultaat

Het resultaat is simpel: het team achter SolCold pakte twee Volkswagen Polo’s en pakte er eentje in met de SolCold-wrap. Na een tijdje lekker bakken in de Israëlische zon gaf de thermometer in de niet-gecoate auto een temperatuur van 55 graden Celsius aan. De auto met de SolCold-wrap gaf 37 graden aan. Dan is nog steeds de airco aan wel zo lekker, maar het helpt wel.

Volkswagen en Toyota

Dat het werkt lijkt ook de industrie bereikt te hebben, want volgens SolCold hebben zowel Volkswagen als Toyota interesse getoond. Het product is momenteel nog in de prototypefase, maar is makkelijk om te maken en verspreiden. Kijk dus niet gek op als productieauto’s over een paar jaar al af fabriek met een SolCold-laag de weg op gaan.

Met dank aan Frank voor de tip!