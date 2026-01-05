Koop de ouwe Range Rover van een van de grootste drugscriminelen ooit

Maar ondanks alle ellende die hij heeft veroorzaakt, heeft hij wel een klein hartje. En jij kan dus zijn ouwe auto kopen!

Er is iets vreemds met grote drugsdealers. Als je het nuchter bekijkt, zijn het natuurlijk vreselijke mensen. Ze zaaien dood en verderf, betalen geen belasting en hun product zorgt op zijn beurt ook weer voor dood en verderf. Maar toch vinden we veel van hen ergens sympathiek.

Kijk maar naar Pablo Escobar bijvoorbeeld. Een grotere drugscrimineel dan hij heeft nooit bestaan. Zo’n 4000 mensen zijn door direct toedoen van deze man vermoord en de coke die hij verhandelde deed ook meer kwaad dan goed. Op z’n hoogtepunt was hij goed voor zo’n 30 miljard zwarte Amerikaanse dollars, afgezet tegen nu zou dat zo’n 70 miljard zijn.

Niks om iemand leuk om te vinden, maar Pablo is in zijn thuisstad Medellin in Colombia nog altijd een soort heilige. En wereldwijd kijken mensen naar docu’s en series over hem.

Koop de RaRo van een drugscrimineel

En dat brengt ons bij de auto die we vandaag als occasion op Marktplaats zagen staan. Het is de auto die in een Netflix-serie is gebruikt door onze eigen polder-Pablo Escobar; Ferry Bouwman. Het alter ego van Frank Lammers scheurde met deze L322 af en aan de camping op en vervoerde er flink wat pillen mee.

En die staat dus te koop. En niet voor het eerst. Hij ging in 2021 ook al van de hand en onze zeer gemiste collega @jaapiyo schreef er al een bericht over. Daarin zei hij dat deze generatie de tofste is en zeker de TDV8, met een 3,6 liter 8-cilinder diesel in het vooronder.

Anno 2026 is de Range Rover ontdaan van zijn gouden wrap en getooid in zijn oorspronkelijke kleur, die hem goed staat. Deze beuker komt uit 2009 en heeft in die 16/17 jaar zo’n 290.000 kilometer gelopen. Best een hoop voor een Brits ‘kwaliteitsproduct’. Of was dit de hand van BMW die een beetje heeft geholpen?

Enfin, mocht jij heel veel geld willen uitgeven aan een oude filmauto die niet eens meer dezelfde kleur heeft als op het scherm, kijk dan hier. Daar word je doorgestuurd naar de site van een veilinghuis, want het is volgens de verkoper ‘een zeer unieke en bijzondere auto’ en die moet natuurlijk geveild worden.

Het hoogste bod staat op het moment van schrijven op 1900 euro. Daar kun je je niet echt een buil aan vallen toch? Het is dat er geen Range Rover meer naast mijn Land Cruiser past in de fantasiegarage, want anders….

Koop jij hem dan maar!