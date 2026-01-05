Nu alleen nog wachten op de auto die daarbij hoort…

Het sneeuwt als een malle en iedereen is of naar huis aan het glibberen, of loopt met -of zonder- hond in de besneeuwde bossen. En maakt daar foto’s van en plaatst die op Instagram. Maar waarom zeg ik dat? Nou, omdat er vanwege dat gegeven een hoop minder spannende dingen gebeuren op autogebied.

Maar we zijn natuurlijk wel dé toonaangevende autonieuwssite van Nederland en omstreken en ver daarbuiten. Dus gaan we altijd op zoek naar nieuws, zelfs in de diepste krochten van de stapels persberichten die we in onze spambox hebben.

En we hebben iets gevonden hoor! En niet eens iets volslagen onbelangrijks. Het gaat om de naam van het nieuwste model van Renault. Die hebben wij weten te achterhalen.

Hoera, we hebben een naam!

Die naam is -tromgeroffel- Filante. Helemaal zelf verzonnen en hopelijk dekt die de lading van het model wat erbij hoort. Maar wat zou dat voor model zijn? Een ouderwetse stationwagen? Een coupé misschien. Nee hoor, niets van dat alles.

Volgens Renault wordt de Filante ‘een opvallende, gedurfde crossover die hoger in de markt komt te staan’. Strak design, avant-gardistisch, nieuwste technologie, focus op welzijn. Alle bekende termen passeren keurig de revue, maar concreet is er nog weinig te zien. Het enige dat we hebben is de foto die ook boven dit artikel staat.

Wel laat Renault alvast weten dat dit hun visie op het E-segment moet vertegenwoordigen, en dat de naam Filante staat voor ruimte en avontuur. Daar moet je het voorlopig mee doen.

Interessant detail: de Filante wordt gebouwd in Busan en komt eerst in Zuid-Korea op de markt. Europa moet wachten, al zegt Renault er niet bij hoe lang. Op 13 januari is de officiële onthulling in Seoul. Dan wordt hopelijk duidelijk wat er achter de grote woorden schuilgaat.

Tot die tijd hebben we dus vooral een naam. Filante. Mooie klank, verder weinig houvast.

Maar hé, nieuws is nieuws.